Який день ангела 1 грудня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 1 грудня

1 грудня 2026 року привітайте з іменинами Антона, Дмитра.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві мужній, схильний до творчості, товариський. В дорослому віці стає талановитим, відповідальним, працьовитим.

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Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Деметрі». В дитинстві комунікабельний, енергійний, рухливий. В дорослому віці стає дружелюбним, рішучим, цілеспрямованим.

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День ангела 1 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 1 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та вказує правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щасливих моментів, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій!

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З Днем ангела! Нехай у житті завжди знаходиться місце для радості, любові та приємних несподіванок. Бажаю, щоб кожен день приносив добрі новини, серце було сповнене тепла, а всі задуми легко втілювалися в життя. Нехай ангел-охоронець захищає тебе і твою родину від усього лихого!

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Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди тримає над тобою свої крила, дарує сили, віру та надію. Бажаю мирного неба, міцного здоров’я, родинного затишку, добробуту й багато приводів для усмішки. Нехай доля буде щедрою на щасливі зустрічі, добрі події та приємні миті!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе на кожному кроці, відводив біду та допомагав знаходити вихід із будь-якої ситуації. Нехай у душі панує гармонія, у домі — любов і достаток, а в житті буде якомога більше щасливих днів!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай це свято принесе світлі думки, гарний настрій і відчуття Божої опіки. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди був твоїм надійним захисником, допомагав у важливих справах і оберігав від життєвих негараздів. Нехай здоров’я буде міцним, любов — взаємною, мрії — здійсненними, а кожен новий день дарує щастя та натхнення!

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