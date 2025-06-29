Руководитель российской разведки провел разговор с директором ЦРУ: что известно

Глава СВР России Сергей Нарышкин / © Associated Press

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Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин в воскресенье, 29 июня, объявил о телефонном разговоре с директором американского разведывательного агентства (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом.

Об этом он сообщил пропагандистам российского государственного телевидения.

«Я имел телефонный разговор со своим американским коллегой, и мы договорились позвонить друг другу в любое время, чтобы обсудить интересующие нас вопросы», — сказал Нарышкин, не предоставляя дополнительной информации.

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Эту информацию также обнародовало в воскресенье российское агентство «РИА Новости», подхваченное агентством Reuters.

Последний разговор между руководителями разведывательных ведомств России и США состоялся в середине марта.

Во время этого разговора стороны «договорились о регулярных контактах» между СВР и ЦРУ, «чтобы способствовать гарантиям международной стабильности и безопасности, а также уменьшению конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном».

Контакты между руководителями СВР и ЦРУ происходят на фоне потепления дипломатических отношений, которое началось со времени возвращения на пост президента США Дональда Трампа.

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Однако, после многих лет чрезвычайной напряженности, между Москвой и Вашингтоном остаются многочисленные разногласия. Американцы, например, продолжают предоставлять Киеву важную информацию украинским силам, которые более трех лет противостоят широкомасштабному наступлению российской армии.

Напомним, президент США после саммита НАТО пообещал, что Россия никогда не нападет на страны Альянса, пока он будет президентом.