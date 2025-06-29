Идеальный завтрак против холестерина: назван лучший продукт

Киноа. / © pixabay.com

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Сн и данок, который диетологи рекомендуют людям с высоким уровнем холестерина – это киноа. Эта крупа не только полноценный белок, потому что содержит девять незаменимых аминокислот, а она еще богата сложными углеводами - как клетчатка.

Почему диетологи считают киноа одним из лучших завтраков, читайте в статье Еating Well.

Киноа – очень универсальный продукт. Крупу можно использовать как для приготовления пикантного завтрака с яйцами и беконом, так и для сладкой каши с корицей и медом. А еще – что очень важно – готовится крупа 15 мин.

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Польза киноа для здоровья

Белок

Белок является обязательным компонентом любого здорового приема пищи. Особенно – на завтрак, ведь он придает сытость, которая так необходима в начале дня.

Заметим, что замена источников животного белка на белки из орехов, цельного зерна, семян и бобовых по крайней мере раз в неделю может предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и снижает уровень холестерина.

Клетчатка

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Киноа является хорошим источником клетчатки, ведь используется в цельном виде. Она содержит отруби, эндосперм и эмбрион.

Пищевые волокна полезны, потому что помогают снизить уровень холестерина, способствуя его выведению и предотвращая его всасывание. Заметим, что мужчинам следует потреблять от 31 до 34 г клетчатки ежедневно, а женщинам – от 25 до 28 граммов.

Почему завтрак важен

Около 15% взрослых американцев не завтракают. В то же время исследования свидетельствуют, что пропуск приема пищи может привести к нежелательным последствиям - снижению уровня энергии, появлению тревоги и потере чувствительности к сигналам голода и сытости.

Более того - отказ от завтрака может повлиять на здоровье вашего сердца. Для людей с высоким уровнем холестерина может обернуться повышением так называемого "плохого холестерина".

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Следовательно, чтобы снизить уровень холестерина, полезно питаться завтраком, богатым клетчаткой. Именно он поможет вам почувствовать сытость и энергию в начале дня, когда это больше всего нужно.

Напомним, медики советуют потреблять больше клетчатки. Благодаря клетчатке можно снизить чувство голода. Потому она помогает контролировать вес и не переедать. А еще клетчатка отвечает за уровень холестерина и сахара в крови.