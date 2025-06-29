Истребитель F-16 / © Associated Press

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Пилот истребителя F-16 Максим Устименко, который погиб в ночь на 29 июня во время воздушной атаки россиян, вероятно, сбивал вражеские «Шахеды». После поражения последней цели его самолет мог столкнуться с обломками дрона.

Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Микуляк в эфире телеканала «Киев24».

По его словам, применять истребители для сбивания российских беспилотников неэффективно, поскольку высокоточные ракеты и боеприпасы F-16 слишком дорого стоят. Кроме этого это опасно для пилотов.

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«Он [пилот F-16] сбил его на большой скорости, и обломки этого „Шахеда“ полетели в этот самолет, он не успел увернуться… Все, пилот погиб», — пояснил Микуляк.

Эксперт считает целесообразным для противодействия вражеским беспилотникам перепрофилировать пулеметчиков, которые ездили на пикапах в составе мобильных групп, на операторов дронов-перехватчиков.

«Один „Шахед“ — один дрон-перехватчик. Вы понимаете, какие средства мы сэкономим? Во-первых, средства, а во-вторых, эффективность работы ПВО. То есть у нас в город уже долетать эти „дрючки летающие“ не будут. А уже высокоточные боеприпасы и ракеты мы будем использовать только на баллистику», — пояснил эксперт.

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что во время отражения масштабной атаки в ночь на 29 июня погиб пилот F-16, подполковник Максим Устименко. Какую последнюю цель сбил украинский летчик не уточняют.

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