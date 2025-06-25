Эксперт объяснил, зачем РФ наращивает обстрелы Украины ударными беспилотниками

Беспилотник Shahed

Реклама

Россия располагает ресурсами для регулярных массированных атак беспилотниками типа «Шахед» и продолжает активно их использовать для ударов по украинским городам.

Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

По его словам, РФ уже применяет шестое поколение этих беспилотников, которые отличаются более высокой скоростью, увеличенной высотой полета и более мощной боевой частью.

Реклама

«Наша разведка говорит о том, что ориентировочно 170 беспилотников РФ имеют возможность делать по состоянию на сегодняшний день в сутки. По разным оценкам, возможно, дойдут до отметки 190-200 до конца этого года. Это большее предположение, но мы видим ежедневное количество прилетов», — добавил Ступак.

По его оценкам, ежесуточно россияне могут запускать в воздушное пространство Украины 200–300 «Шахедов», а в отдельных случаях даже до 500.

Эксперт подчеркнул, что мобильным огневым группам все труднее успевать за новыми моделями дронов. «Сложно сбивать цели на высоте два километра над землей», — заметил он.

Также Ступак отметил, что россияне целенаправленно атакуют крупные украинские города.

Реклама

«Посмотрите, как прилетает по Киеву. Просто уничтожаются жилые дома. По Днепру это вообще маст-хев, они ежедневно туда прилетают. Харьковщина, Сумщина, Запорожье, Одесщина — все, до чего они могут дотянуться, будет уничтожаться», — сказал эксперт.

Он также обратил внимание на проблему утечки информации.

«Есть вопросы к людям, которые сливают данные врагу. Некоторые чиновники, публикуя селфи на фоне объектов, фактически раскрывают приоритетные удары для локации. Есть и те, кто напрямую сотрудничает с РФ», — подчеркнул Ступак.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Павел Нарожный заявил, что в настоящее время враг не может запускать 500 «Шахедов» за сутки.

Реклама

Мы ранее информировали, что ночью на 24 июня российская армия выпустила по Украине 97 БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО уничтожили 78 дронов.