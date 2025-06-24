РФ атаковала Украину беспилотниками: сколько "Шахедов" удалось уничтожить

Беспилотник.

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Ночью против 24 июня российская армия выпустила по Украине 97 БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО уничтожили 78 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 78 вражеских БпЛА типа Shahed на востоке, юге и севере страны. 63 - сбиты огневыми средствами поражения, 15 - локационно потеряны", - отметили военные.

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Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в шести локациях.

По информации военных, этой ночью россияне запускали беспилотники из Орла, Миллерова, Курска, Приморско-Ахтарска и Чауда, временно аннексированного Крыма.

Напомним, ночью Россия атаковала Украину беспилотниками с севера. В частности, во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. "Прилет" произошел в Немышлянском районе города.

На Сумщине в результате ночного удара дронами погибли три человека. Среди них – ребенок. Около полуночи россияне массированно атаковали деревню в Верхнесыворотской общине ударными БпЛА.

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