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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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909
Время на прочтение
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РФ атаковала Украину беспилотниками: сколько "Шахедов" удалось уничтожить

Во время российской атаки БПЛА произошли попадания в шести локациях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник.

Ночью против 24 июня российская армия выпустила по Украине 97 БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО уничтожили 78 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 78 вражеских БпЛА типа Shahed на востоке, юге и севере страны. 63 - сбиты огневыми средствами поражения, 15 - локационно потеряны", - отметили военные.

Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в шести локациях.

По информации военных, этой ночью россияне запускали беспилотники из Орла, Миллерова, Курска, Приморско-Ахтарска и Чауда, временно аннексированного Крыма.

Напомним, ночью Россия атаковала Украину беспилотниками с севера. В частности, во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. "Прилет" произошел в Немышлянском районе города.

На Сумщине в результате ночного удара дронами погибли три человека. Среди них – ребенок. Около полуночи россияне массированно атаковали деревню в Верхнесыворотской общине ударными БпЛА.

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Дата публикации
Количество просмотров
909
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