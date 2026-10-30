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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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Доллар и евро просели: курс валют на 30 октября

Гривна укрепилась к доллару США и евро.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Американский доллар и европейская валюта подешевели

Американский доллар и европейская валюта подешевели / © Getty Images

Сегодня, 30 октября, курс валют в Украине продемонстрирует тенденцию к понижению. Доллар и евро дешевеют.

Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте НБУ.

На сегодняшний день Нацбанк установил официальный курс на уровне 45,52 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг был 45,59.

Официальный курс гривны по отношению к евро составит 50,67. За день европейская валюта потеряла 9 копеек, накануне курс составил 50,76 грн.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют в октябре девальвацию гривны и к доллару. В частности, Андрей Забловский говорит, что курсовой коридор на межбанковском рынке к концу октября будет в пределах 45–45,3 грн/доллар (+30 коп), наличный рынок — до 45,5 грн/доллар в продаже.

Экономист Олег Пендзин рассмотрел два варианта: реалистичный и пессимистический. По первому курс доллара в октябре останется в пределах 45-45,5 грн/доллар. По второму (низкая вероятность) вырастет до 50 грн/доллар.

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