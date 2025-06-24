Иран снова атаковал Израиль ракетами: есть погибшие

Израиль. / © Associated Press

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Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что вскоре вступит в силу прекращение огня, Иран совершил новый ракетный обстрел территории Израиля 24 июня.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля, пишет Sky News.

Отмечается, что в нескольких районах взвыли сирены, а гражданам советовали перейти к укрытиям. Позже над Тель-Авивом слышались взрывы.

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"В нескольких районах Израиля раздались сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. В настоящее время ВВС Израиля осуществляют операции по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы", - подчеркнули военные.

По данным экстренных служб, в результате иранского удара три человека погибли на юге Израиля. Отмечается, что ракета попала в жилой дом Беэр-Шева. Кроме того, троих человек госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль согласились на полное прекращение огня. По его словам, режим тишины должен начаться через шесть часов после завершения текущих боевых миссий.

Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что между Ираном и Израилем нет никакой официальной договоренности о прекращении огня. Впрочем, по его словам, Тегеран не намерен продолжать ответные удары, если Израиль прекратит свои действия до 4 часов по тегеранскому времени.

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Дата публикации 19:00, 23.06.25 Количество просмотров 130 Израиль взорвал ворота иранской тюрьмы, в которой содержатся политзаключённые