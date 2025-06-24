В Иране прокомментировали заявление Трамп о прекращении огня с Израилем

Флаг Ирана / © Reuters

Реклама

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что между Ираном и Израилем нет никакой официальной договоренности о прекращении огня.

Об этом он написал в своей публикации на платформе X, передает CNN.

«По состоянию на данный момент никакого соглашения о прекращении огня или остановке военных действий не существует», — подчеркнул Арагчи.

Реклама

При этом он уточнил, что Иран не намерен продолжать ответные удары, если Израиль прекратит свои действия до 4:00 по тегеранскому времени.

«Как Иран неоднократно заявлял: именно Израиль начал войну против Ирана, а не наоборот», — подчеркнул министр.

Арагчи также добавил, что «окончательное решение о прекращении военных действий будет принято позже».

Через несколько минут после первого заявления Арагчи опубликовал новое сообщение, в котором подтвердил завершение действий иранских сил: «Военные операции наших могущественных Вооруженных сил в ответ на агрессию Израиля продолжались до последней минуты — до четырех утра. Вместе со всем иранским народом я благодарю наших храбрых Вооруженных сил, которые остаются готовыми защищать нашу путеводную страну до последней капли крови и отвечали на любую атаку врага до самого последнего мгновения», — заявил глава МИД Ирана.

Реклама

Заявление появилось на фоне сообщения президента США Дональда Трампа о том, что Израиль и Иран якобы согласовали прекращение огня. По словам Трампа, режим тишины должен был начаться через 6 часов после завершения боевых операций и продолжаться 12 часов.

Ранее сообщалось, что ночью 22 июня военные Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанге и Исфахане.

Мы ранее информировали, что 23 июня Иран выпустил 6 ракет по расположенной в Катаре американской базе «Аль-Удейд».