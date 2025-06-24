Иран временно приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ

Флаг МАГАТЭ / © МАГАТЭ

Реклама

Иран объявил о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Соответствующее заявление сделал представитель парламентской комиссии по нацбезопасности Эбрахим Резаи, передает Reuters.

«Иранский парламентский комитет одобрил генеральный план по приостановке сотрудничества с МАГАТЭ», — говорится в официальном сообщении.

Реклама

Законодатели Ирана поддержали общие принципы законопроекта, предусматривающего полное прекращение взаимодействия с МАГАТЭ, в частности, относительно допуска инспекций и представления отчетности. Как отметил Резаи, сотрудничество с агентством будет возобновлено только после гарантий безопасности иранских ядерных объектов.

«До тех пор, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов Ирана, разрешение инспекций и представление отчетов будет приостановлено», — заявил представитель комитета.

Документ еще предстоит пройти рассмотрению и голосованию на пленарном заседании парламента Ирана.

Это решение стало реакцией на последнее заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, призвавшего Тегеран сообщать агентству о любом перемещении ядерных материалов внутри страны.

Реклама

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прокомментировал иранские удары по американской авиабазе в Катаре, назвав их «слабой реакцией» и поблагодарив Тегерана за предупреждение, которое позволило избежать жертв.

Мы ранее информировали, что во время визита в Москву иранский министр иностранных дел передал Путину письмо от аятоллы Али Хаменеи, в котором говорится о просьбе помочь.