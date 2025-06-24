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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Иран временно приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ

Иран официально объявил о намерении остановить взаимодействие с МАГАТЭ — до момента, когда, по словам Тегерана, будет обеспечена безопасность его ядерных объектов.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Флаг МАГАТЭ

Флаг МАГАТЭ / © МАГАТЭ

Иран объявил о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Соответствующее заявление сделал представитель парламентской комиссии по нацбезопасности Эбрахим Резаи, передает Reuters.

«Иранский парламентский комитет одобрил генеральный план по приостановке сотрудничества с МАГАТЭ», — говорится в официальном сообщении.

Законодатели Ирана поддержали общие принципы законопроекта, предусматривающего полное прекращение взаимодействия с МАГАТЭ, в частности, относительно допуска инспекций и представления отчетности. Как отметил Резаи, сотрудничество с агентством будет возобновлено только после гарантий безопасности иранских ядерных объектов.

«До тех пор, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов Ирана, разрешение инспекций и представление отчетов будет приостановлено», — заявил представитель комитета.

Документ еще предстоит пройти рассмотрению и голосованию на пленарном заседании парламента Ирана.

Это решение стало реакцией на последнее заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, призвавшего Тегеран сообщать агентству о любом перемещении ядерных материалов внутри страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прокомментировал иранские удары по американской авиабазе в Катаре, назвав их «слабой реакцией» и поблагодарив Тегерана за предупреждение, которое позволило избежать жертв.

Мы ранее информировали, что во время визита в Москву иранский министр иностранных дел передал Путину письмо от аятоллы Али Хаменеи, в котором говорится о просьбе помочь.

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