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Иран временно приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ
Иран официально объявил о намерении остановить взаимодействие с МАГАТЭ — до момента, когда, по словам Тегерана, будет обеспечена безопасность его ядерных объектов.
Иран объявил о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Соответствующее заявление сделал представитель парламентской комиссии по нацбезопасности Эбрахим Резаи, передает Reuters.
«Иранский парламентский комитет одобрил генеральный план по приостановке сотрудничества с МАГАТЭ», — говорится в официальном сообщении.
Законодатели Ирана поддержали общие принципы законопроекта, предусматривающего полное прекращение взаимодействия с МАГАТЭ, в частности, относительно допуска инспекций и представления отчетности. Как отметил Резаи, сотрудничество с агентством будет возобновлено только после гарантий безопасности иранских ядерных объектов.
«До тех пор, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов Ирана, разрешение инспекций и представление отчетов будет приостановлено», — заявил представитель комитета.
Документ еще предстоит пройти рассмотрению и голосованию на пленарном заседании парламента Ирана.
Это решение стало реакцией на последнее заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, призвавшего Тегеран сообщать агентству о любом перемещении ядерных материалов внутри страны.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прокомментировал иранские удары по американской авиабазе в Катаре, назвав их «слабой реакцией» и поблагодарив Тегерана за предупреждение, которое позволило избежать жертв.
Мы ранее информировали, что во время визита в Москву иранский министр иностранных дел передал Путину письмо от аятоллы Али Хаменеи, в котором говорится о просьбе помочь.