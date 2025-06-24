РФ обстреляла Сумщину / © MIL.IN.UA

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В ночь на 24 июня российские войска атаковали Верхнесыворотскую общину Сумской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в соцсетях глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«Этой ночью враг коварно атаковал Верхнесыворотскую общину ударными беспилотниками именно тогда, когда люди спали», — отметил он.

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По предварительным данным, есть пострадавшие. Массированный удар был нанесен по жилому сектору. В результате попадания начался пожар, зафиксированы разрушения.

Глава ОВА добавил, что все соответствующие службы работают на месте, людям оказывается помощь.

«Делаем все возможное, чтобы оказать помощь людям и как можно быстрее ликвидировать последствия атаки», — подчеркнул Григоров.

Он также призвал жителей Сумщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях отбоя.

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Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 24 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что темпы производства «шахедов» в России составляют около 170 единиц в сутки.