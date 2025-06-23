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Россияне обстреляли больницу в Белой Церкви: погибла тяжелобольная пациентка
Российские оккупанты атаковали Белую Церковь в Киевской области.
Россияне в ночь на 23 июня также атаковали город Белая Церковь Киевской области. Там из-за российского обстрела погибла женщина.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак.
Местные говорят, что такой страшной ночи они не помнят с самого начала полномасштабной войны. Из-за российского обстрела в центре Белой Церкви часть домов осталась без окон. Больше всего пострадала клиника и отель.
Местные говорят, что по центру города было 5-6 «прилетов» «Шахедов».
«Там больница, поликлиника, гостиница», — говорит жительница Белой Церкви.
Также пострадало здание отеля в городе.
«В Белой Церкви вражеским обстрелом полностью разрушено помещение частной больницы. К сожалению, там погибла женщина. Когда спасатели выносили тяжелобольных пациентов, произошел повторный обстрел. Двое спасателей получили травмы различной степени тяжести. Они сейчас в больницах. 6 человек были вынесены из больницы, одна женщина погибла», — говорит пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.
Женщина была лежачей больной. К сожалению, ее скорая не успела забрать из-за российского обстрела.
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Напомним, россияне в ночь на 23 июня массированно атаковали Киев «Шахедами» и баллистическими ракетами. Известно о 7 погибших, есть много пострадавших.