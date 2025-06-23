- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1742
- Время на прочтение
- 2 мин
Сибига назвал единственный способ остановить российский террор
Россия терроризирует Украину, чтобы показать слабость США: нужна немедленная помощь, подчеркнул глава МИД Андрей Сибига.
Единственный способ остановить российский террор благодаря силе. Нужны новые и жесткие санкционные удары по российской экономике и нефтяным доходам, а также вторичные санкции против тех, кто помогает российской военной машине.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Facebook, комментируя ночной массированный удар по Украине и, в частности, по Киеву и области.
«Еще одна ночь российского террора против Украины. Сотни ракет и дронов. Киев под сильными ударами. Попадание в жилые районы. По состоянию на данный момент — по меньшей мере шесть погибших и много раненых. Пока Путин говорит об ударах на Ближнем Востоке, Россия исключает мирные инициативы США в Европе и продолжает убивать в Украине. Такие жестокие атаки он намеренно предпринимает, чтобы выставить Америку слабой», — отметил министр.
Сибига назвал единственный способ остановить российский террор.
«Единственный способ остановить российский террор — благодаря силе. Нужны новые и жесткие санкционные удары по российской экономике и нефтяным доходам, а также вторичные санкции против тех, кто помогает российской военной машине. Украине срочно нужны дополнительные оборонные возможности — прежде всего системы ПВО и перехватчики, артиллерийские боеприпасы, а также инвестиции в украинское оборонное производство», — подчеркнул он.
Сибига отметил, что на этой неделе проходят важные международные саммиты. Они должны принести реальные результаты.
«У нас нет времени на ожидание. Настал момент продемонстрировать трансатлантическое единство и силу», — подытожил он.
Все детали о ночной атаке по Киеву и области читайте в материале: Массированная атака по Киеву и области: все, что известно о шокирующих последствиях на данный момент— фото