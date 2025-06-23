Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Getty Images

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Единственный способ остановить российский террор благодаря силе. Нужны новые и жесткие санкционные удары по российской экономике и нефтяным доходам, а также вторичные санкции против тех, кто помогает российской военной машине.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Facebook, комментируя ночной массированный удар по Украине и, в частности, по Киеву и области.

«Еще одна ночь российского террора против Украины. Сотни ракет и дронов. Киев под сильными ударами. Попадание в жилые районы. По состоянию на данный момент — по меньшей мере шесть погибших и много раненых. Пока Путин говорит об ударах на Ближнем Востоке, Россия исключает мирные инициативы США в Европе и продолжает убивать в Украине. Такие жестокие атаки он намеренно предпринимает, чтобы выставить Америку слабой», — отметил министр.

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Сибига назвал единственный способ остановить российский террор.

«Единственный способ остановить российский террор — благодаря силе. Нужны новые и жесткие санкционные удары по российской экономике и нефтяным доходам, а также вторичные санкции против тех, кто помогает российской военной машине. Украине срочно нужны дополнительные оборонные возможности — прежде всего системы ПВО и перехватчики, артиллерийские боеприпасы, а также инвестиции в украинское оборонное производство», — подчеркнул он.

Сибига отметил, что на этой неделе проходят важные международные саммиты. Они должны принести реальные результаты.

«У нас нет времени на ожидание. Настал момент продемонстрировать трансатлантическое единство и силу», — подытожил он.

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Все детали о ночной атаке по Киеву и области читайте в материале: Массированная атака по Киеву и области: все, что известно о шокирующих последствиях на данный момент— фото