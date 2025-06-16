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- Львов
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Мобилизация в Украине 2025
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- Украина
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Все процессы в ТЦК переведут в "цифру" - Минобороны анонсировало масштабные изменения
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- Эксклюзив ТСН
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Мобилизация по-новому: усилят ли призыв из-за наступления армии РФ
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- Украина
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"Пропаганда и репрессии": комбат "Братства" назвал условия успешной мобилизации
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- Украина
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Принудительной мобилизации не должно быть: эксперт сказал, кто должен воевать на фронте
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- Украина
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Остановить деятельность ТЦК на период их "реформирования" - нереально: нардеп сообщил детали
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- Украина
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ВВК сочла годным мобилизованного с "параноидной шизофренией": что решил суд
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- Украина
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Бронирование священников: в ВСУ сделали заявление о требованиях к процедуре
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В "Резерв+" появятся смарт-контракты: что это такое
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Как в плену в России: забронированного ветерана-парамедика держали 3 дня в ТЦК, морили голодом и жаждой