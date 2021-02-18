Характеристики знаков

Астрологические характеристики знаков помогут лучше понять поступки и реакции представителей разных знаков Зодиака. Что мы знаем о всех 12-и знаках: какие они по характеру, с какими знаками чаще создают пары, какие хорошие и плохие качества им свойственны. Вы можете узнать, кто из знаменитостей родился под тем же знаком Зодиака, что и вы.