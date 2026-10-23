Курс валют на 26 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курсы валют в Украине. / © unsplash.com

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Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 26 октября. Доллар взлетел на 15 коп, евро повысился еще на 14 коп. В то же время, польский злотый потерял 3 коп.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 45,20 (+15 коп.)

Курс евро

1 евро — 50,57 (+14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,51 (-3 коп.)

В то же время, в Национальном банке ответили на опасения относительно возможного взлета курса доллара до отметки 50 грн. Замглавы НБУ Владимир Лепушинский заявил, что регулятор делает все возможное для обеспечения стабильности национальной валюты и контроля за ценами.

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