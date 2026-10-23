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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
86
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 24 октября для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит растрачивать силы попусту

День, главная задача которого — грамотно использовать энергию, которую отпустят нам звезды и природа.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Грибы в лесу

Грибы в лесу / © ТСН

Не стоит растрачивать силы ее решение вопросов, которые не имеют особого значения или может подождать.

Необходимо выбрать важную и перспективную цель и направить на ее достижение все свои силы, тогда сделать это удастся довольно легко и быстро. Единственное, от чего сегодня стоит отказаться, это от проведения крупных финансовых операций — ожидаемой прибыли они не принесут.

Овен

Сегодня секрет успеха представителей знака — в позитивном мышлении: настроившись на хорошее, вы сможете преодолеть любые профессиональные препоны и, хоть и не без труда, добиться того, к чему стремитесь.

Телец

Вам звезды настоятельно рекомендуют держать себя в руках — одно неосторожное слово или косой взгляд могут испортить ваши отношения с близким человеком, а вы, войдя в раж, как правило, говорите куда больше.

Близнецы

Сегодня не лучший день для того, чтобы принимать важные — судьбоносные — решения, да и от поступков, которые могут привести к кардинальным жизненным переменам, нужно отказаться — время для них еще не пришло.

Рак

В своем движении к цели — как профессиональной, так и личной — самое важное — идти вперед, не тормозя и не останавливаясь, в противном случае она так и останется недостижимой мечтой и не перейдет в реальность.

Лев

Пауза, вольно или невольно сделанная в работе, в этот день, может привести к тому, что дело, которым вы занимаетесь, серьезно затормозятся: не стоит этого допускать, если, конечно, вы хотите преуспеть в этом исполнении.

Дева

Чем больше дел — прежде всего, домашних — вы на сегодня запланируете, тем быстрее и успешнее вам удастся воплотить их в жизнь, а там, получив результат, как и положено в выходной, и отдохнуть можно будет.

Весы

В поисках ответа на важный вопрос необходимо прислушаться не к доводам разума и логики, а к тому, что будет советовать вам в это время внутренний голос — они сможет оценить все факторы и дать грамотный совет.

Скорпион

День благоприятен для работы над ошибками –прежде всего, касающихся личной жизни: проанализировав сложившуюся ситуацию и сделав из нее правильные выводы, можно будет избежать их повторения в будущем.

Стрелец

Сегодня вам важно помнить старую поговорку о том, что, поспешив, можно насмешить людей: любую работу необходимо выполнять спокойно и не торопясь, только в таком случае вы останетесь довольны результатом.

Козерог

Пытаясь достичь всех целей сразу, вы только даром потратите время и силы: приступая к работе, необходимо составить тщательный и подробный план и четко ему следовать — только так вы сможете добиться успеха.

Водолей

Несмотр на выходной, профессиональная удача улыбнется тпрежде всего тем, кто сумеет окружить себя союзниками — они не только сделают все так, как необходимо, но и в нужный момент прикроют от проблем.

Рыбы

День, когда представителям вашего знака важно максимально слиться с окружающей средой: важно как можно реже попадаться на глаза окружающим и, особенно, недругам– так удастся избежать многих проблем.

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