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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит даже пробовать алкоголь
День, когда активизируются силы зла, пытающие овладеть человеческой сущностью.
В это время также категорически не рекомендуется употреблять алкоголь — это может вызвать ослабление самоконтроля, совершение поступков, за которые впоследствии будет стыдно, и негативно повлиять н на самочувствие.
Сегодня, 24 октября, столкнуться с активизировавшимися силами зла могут представители всех знаков Зодиака, но три из них под влиянием алкоголя в такой ситуации легко могут навредить себе и другим, поэтому им не стоит его даже пробовать.
Овен
Овнам важно воздерживаться от алкоголя, потому что он может вызвать обострение хронических заболеваний. Прежде всего, это касается сердечно-сосудистых недугов, но тем, кто страдает от других — как новых, так и хронических — болезней, тоже расслабляться не рекомендуется.
Телец
Тельцам стоит отказаться от алкоголя, поскольку он может сделать их слишком разговорчивыми: и они легко расскажут о тех обстоятельствах своей жизни, о которых в трезвом состоянии умолчали бы. На следующий день, протрезвев, представители знака пожалеют о своей болтливости,
Козерог
Козероги, как один из самых сдержанных в эмоциональном отношении знаков, даже всего лишь пригубив алкоголь, вполне могут размякнуть и впасть в сентиментальность. Что они способны сотворить в таком состоянии, не знают не только те, кто находится рядом, но и они сам.
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