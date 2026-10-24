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Астрологический прогноз на 24 октября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не самый легкий день лунного календаря, когда от важных начинаний и принятия серьезных решений необходимо отказаться.
Символ дня: Змей- искуситель.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный, алый.
Счастливые камни дня: агат, гагат.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: нельзя заниматься самолечением – оно может быть особенно опасным.
Питание дня: обращать внимание на срок годности продуктов необходимо всегда, но в этот день – особенно.
Стрижка дня: стрижку лучше перенести на другое время – сегодня она не улучит внешность, а, наоборот, принесет неприятности.
Магия и мистика дня: время благоприятно для чтения духовной и эзотерической литературы, в которой неожиданно найдется ответ на важный вопрос
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – в них содержится подсказка относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Табу дня: день категорически не подходит даже для незначительного риска – вместо выигрыша он принесет потери
Цитата дня: «Характер определяет судьбу» (Гераклит Эфесский)
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