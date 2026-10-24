Забудьте о тыквенной каше: три соленых блюда на завтрак

Тыквенные оладьи.

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Тыква — это не только основа для сладкой каши, пирогов или десертов. Его можно использовать для приготовления сытных соленых завтраков, которые приятно удивят необычным вкусом.

ТСН.ua подготовил три простых идеи для соленого завтрака.

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Тыквенные драники

Ингредиенты:

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500 г очищенной тыквы

1 яйцо

3–4 ст. л. муки

2 зубчика чеснока

1 небольшая луковица

2 ст. л. измельченной зелени

соль и черный перец по вкусу

Приготовление:

Тыкву натрите на большой терке, а лук мелко нашинкуйте. Если тыква выделила много сока, слегка отожмите ее. Добавьте яйцо, измельченный чеснок, зелень, муку, соль и перец. Хорошо размешайте массу. Выкладывайте смесь ложкой на разогретую сковороду с маслом, формируя небольшие деруны. Жарьте на небольшом огне примерно по 3–4 мин с каждой стороны до золотистой корочки.

Тыквенные оладьи с сыром

Ингредиенты:

400 г очищенной тыквы

100 г твердого сыра

1 яйцо

4 ст. л. муки

2 ст. л. сметаны

1 зубчик чеснока

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Тыкву натрите на средней терке. Если он сочный, немного отожмите лишнюю жидкость. Сыр натрите, а чеснок измельчите.

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Смешайте тыкву, творог, яйцо, сметану, чеснок и муку. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи на среднем огне по 3–4 мин с каждой стороны, пока они не подрумянятся.

Тыквенная запеканка

Ингредиенты:

500 г очищенной тыквы

3 яйца

150 г твердого сыра

100 г сметаны

1 небольшая луковица

2 ст. л. муки

2 ст. л. измельченной зелени

соль и перец по вкусу

Приготовление:

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Тыкву нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко нашинкуйте и слегка обжарьте на сковороде. Добавьте тыкву и готовьте еще 10 мин, чтобы она немного смягчилась. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной. Добавьте натертый творог, муку, зелень, соль и перец. Перемешайте, а затем соедините с тыквой и луком. Выложите смесь в смазанную маслом форму. Запекайте при температуре 180°C примерно 30–40 мин, но готовность проверяйте шпажкой. минут, Перед нарезанием оставьте запеканку на 5–10 мин.

Напомним, мы делились рецептами сладких завтраков из тыквы.

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