Забудьте про гарбузову кашу: три солоні страви на сніданок

Гарбузові оладки.

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Гарбуз — це не лише основа для солодкої каші, пирогів чи десертів. Його можна використати для приготування ситних солоних сніданків, які приємно здивують незвичним смаком.

ТСН.ua підготував три прості ідеї для солоного сніданку.

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Гарбузові деруни

Інгредієнти:

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500 г очищеного гарбуза

1 яйце

3–4 ст. л. борошна

2 зубчики часнику

1 невелика цибулина

2 ст. л. подрібненої зелені

сіль і чорний перець до смаку

Приготування:

Гарбуз натріть на великій тертці, а цибулю дрібно наріжте. Якщо гарбуз виділив багато соку, злегка відіжміть його. Додайте яйце, подрібнений часник, зелень, борошно, сіль і перець. Добре перемішайте масу. Викладайте суміш ложкою на розігріту сковороду з олією, формуючи невеликі деруни. Смажте на невеликому вогні приблизно по 3–4 хвз кожного боку до золотистої скоринки.

Гарбузові оладки із сиром

Інгредієнти:

400 г очищеного гарбуза

100 г твердого сиру

1 яйце

4 ст. л. борошна

2 ст. л. сметани

1 зубчик часнику

сіль і перець до смаку

Приготування:

Гарбуз натріть на середній тертці. Якщо він соковитий, трохи відіжміть зайву рідину. Сир натріть, а часник подрібніть.

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Змішайте гарбуз, сир, яйце, сметану, часник і борошно. Посоліть, поперчіть і перемішайте до однорідності.

Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладайте тісто ложкою та смажте оладки на середньому вогні по 3–4 хв з кожного боку, доки вони не підрум’яняться.

Гарбузова запіканка

Інгредієнти:

500 г очищеного гарбуза

3 яйця

150 г твердого сиру

100 г сметани

1 невелика цибулина

2 ст. л. борошна

2 ст. л. подрібненої зелені

сіль і перець до смаку

Приготування:

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Гарбуз наріжте невеликими кубиками. Цибулю дрібно наріжте й злегка обсмажте на сковороді. Додайте гарбуз і готуйте ще 10 хв, щоб він трохи пом’якшав. В окремій мисці збийте яйця зі сметаною. Додайте натертий сир, борошно, зелень, сіль і перець. Перемішайте, а потім з’єднайте з гарбузом і цибулею. Викладіть суміш у змащену маслом форму. Запікайте за температури 180°C приблизно 30–40 хв, але готовність перевіряйте шпажкою. хвилин, Перед нарізанням залиште запіканку на 5–10 хв.

Нагадаємо, ми ділилися рецептами солодких сніданків з гарбуза.

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