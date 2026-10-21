- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 2 хв
Солодкі сніданки з гарбуза, які легко приготувати — топ-три рецепти
Не проґавте сезон гарбуза — три солодкі страви, які зроблять ранок особливим.
Восени гарбуз стає одним із найпопулярніших сезонних продуктів. З гарбуза можна зробити ніжні оладки, ароматну запіканку або солодкі сирники — такі сніданки смакуватимуть усій родині й допоможуть урізноманітнити звичне меню.
ТСН.ua підготував три прості ідеї для солодкого сніданку.
Гарбузові оладки з корицею
Інгредієнти:
300 г очищеного гарбуза;
1 яйце;
150 г борошна;
2 ст. л. цукру;
50 мл молока;
1 ч. л. розпушувача;
½ ч. л. меленої кориці;
дрібка солі;
олія для смаження.
Приготування:
Гарбуз наріжте невеликими шматочками і відваріть або приготуйте на парі до м’якості. Злийте зайву рідину й розімніть м’якоть у пюре.
Додайте яйце, молоко, цукор і корицю, перемішайте. Додайте борошно, розпушувач і сіль. Тісто має вийти густим, але не надто щільним.
Викладайте його ложкою на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії. Смажте оладки на помірному вогні по 2–3 хв + з кожного боку до золотистої скоринки.
Солодка запіканка з гарбуза та сиру
Інгредієнти:
400 г очищеного гарбуза;
400 г кисломолочного сиру;
2 яйця;
3 ст. л. манки;
3 ст. л. цукру;
1 пакетик ванільного цукру;
2 ст. л. сметани;
дрібка солі;
трохи вершкового масла для форми.
Приготування:
Гарбуз наріжте кубиками, запечіть або приготуйте на парі до м’якості. Після цього розімніть його в пюре й дайте трохи охолонути.
Кисломолочний сир розімніть виделкою або перебийте блендером. Додайте яйця, цукор, ванільний цукор, манку, сметану та дрібку солі. Додайте гарбузове пюре до однорідності.
Викладіть суміш у змащену маслом форму та залиште на 10–15 хв, щоб манка набухла.
Випікайте за температури 180°C приблизно 35–45 хв.
Солодкі сирники з гарбузом
Інгредієнти:
300 г кисломолочного сиру;
150 г очищеного гарбуза;
1 яйце;
3–4 ст. л. борошна;
2 ст. л. цукру;
1 пакетик ванільного цукру;
дрібка кориці — за бажанням;
борошно для панірування;
олія для смаження.
Приготування:
Гарбуз запечіть або приготуйте на парі до м’якості. Переблендеріть на пюре й обов’язково охолодіть.
Кисломолочний сир розімніть виделкою. Додайте гарбузове пюре, яйце, цукор, ванільний цукор і корицю. Перемішайте та поступово всипте борошно. Маса має бути м’якою, але достатньо щільною, щоб сформувати сирники.
Сформуйте невеликі сирники, обкачайте їх у борошні та обсмажуйте на помірному вогні по 3–4 хв з кожного боку.
Нагадаємо, раніше ми писати про те, що приготувати з гарбуза на сніданок.