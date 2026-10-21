Запіканка. / © Credits

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Восени гарбуз стає одним із найпопулярніших сезонних продуктів. З гарбуза можна зробити ніжні оладки, ароматну запіканку або солодкі сирники — такі сніданки смакуватимуть усій родині й допоможуть урізноманітнити звичне меню.

ТСН.ua підготував три прості ідеї для солодкого сніданку.

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Гарбузові оладки з корицею

Інгредієнти:

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300 г очищеного гарбуза;

1 яйце;

150 г борошна;

2 ст. л. цукру;

50 мл молока;

1 ч. л. розпушувача;

½ ч. л. меленої кориці;

дрібка солі;

олія для смаження.

Приготування:

Гарбуз наріжте невеликими шматочками і відваріть або приготуйте на парі до м’якості. Злийте зайву рідину й розімніть м’якоть у пюре. Додайте яйце, молоко, цукор і корицю, перемішайте. Додайте борошно, розпушувач і сіль. Тісто має вийти густим, але не надто щільним. Викладайте його ложкою на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії. Смажте оладки на помірному вогні по 2–3 хв + з кожного боку до золотистої скоринки.

Солодка запіканка з гарбуза та сиру

Інгредієнти:

400 г очищеного гарбуза;

400 г кисломолочного сиру;

2 яйця;

3 ст. л. манки;

3 ст. л. цукру;

1 пакетик ванільного цукру;

2 ст. л. сметани;

дрібка солі;

трохи вершкового масла для форми.

Приготування:

Гарбуз наріжте кубиками, запечіть або приготуйте на парі до м’якості. Після цього розімніть його в пюре й дайте трохи охолонути. Кисломолочний сир розімніть виделкою або перебийте блендером. Додайте яйця, цукор, ванільний цукор, манку, сметану та дрібку солі. Додайте гарбузове пюре до однорідності. Викладіть суміш у змащену маслом форму та залиште на 10–15 хв, щоб манка набухла. Випікайте за температури 180°C приблизно 35–45 хв.

Солодкі сирники з гарбузом

Інгредієнти:

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300 г кисломолочного сиру;

150 г очищеного гарбуза;

1 яйце;

3–4 ст. л. борошна;

2 ст. л. цукру;

1 пакетик ванільного цукру;

дрібка кориці — за бажанням;

борошно для панірування;

олія для смаження.

Приготування:

Гарбуз запечіть або приготуйте на парі до м’якості. Переблендеріть на пюре й обов’язково охолодіть. Кисломолочний сир розімніть виделкою. Додайте гарбузове пюре, яйце, цукор, ванільний цукор і корицю. Перемішайте та поступово всипте борошно. Маса має бути м’якою, але достатньо щільною, щоб сформувати сирники. Сформуйте невеликі сирники, обкачайте їх у борошні та обсмажуйте на помірному вогні по 3–4 хв з кожного боку.

Нагадаємо, раніше ми писати про те, що приготувати з гарбуза на сніданок.

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