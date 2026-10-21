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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
2 хв

Солодкі сніданки з гарбуза, які легко приготувати — топ-три рецепти

Не проґавте сезон гарбуза — три солодкі страви, які зроблять ранок особливим.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Запіканка.

Запіканка. / © Credits

Восени гарбуз стає одним із найпопулярніших сезонних продуктів. З гарбуза можна зробити ніжні оладки, ароматну запіканку або солодкі сирники — такі сніданки смакуватимуть усій родині й допоможуть урізноманітнити звичне меню.

ТСН.ua підготував три прості ідеї для солодкого сніданку.

Гарбузові оладки з корицею

Інгредієнти:

  • 300 г очищеного гарбуза;

  • 1 яйце;

  • 150 г борошна;

  • 2 ст. л. цукру;

  • 50 мл молока;

  • 1 ч. л. розпушувача;

  • ½ ч. л. меленої кориці;

  • дрібка солі;

  • олія для смаження.

Приготування:

  1. Гарбуз наріжте невеликими шматочками і відваріть або приготуйте на парі до м’якості. Злийте зайву рідину й розімніть м’якоть у пюре.

  2. Додайте яйце, молоко, цукор і корицю, перемішайте. Додайте борошно, розпушувач і сіль. Тісто має вийти густим, але не надто щільним.

  3. Викладайте його ложкою на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії. Смажте оладки на помірному вогні по 2–3 хв + з кожного боку до золотистої скоринки.

Солодка запіканка з гарбуза та сиру

Інгредієнти:

  • 400 г очищеного гарбуза;

  • 400 г кисломолочного сиру;

  • 2 яйця;

  • 3 ст. л. манки;

  • 3 ст. л. цукру;

  • 1 пакетик ванільного цукру;

  • 2 ст. л. сметани;

  • дрібка солі;

  • трохи вершкового масла для форми.

Приготування:

  1. Гарбуз наріжте кубиками, запечіть або приготуйте на парі до м’якості. Після цього розімніть його в пюре й дайте трохи охолонути.

  2. Кисломолочний сир розімніть виделкою або перебийте блендером. Додайте яйця, цукор, ванільний цукор, манку, сметану та дрібку солі. Додайте гарбузове пюре до однорідності.

  3. Викладіть суміш у змащену маслом форму та залиште на 10–15 хв, щоб манка набухла.

  4. Випікайте за температури 180°C приблизно 35–45 хв.

Солодкі сирники з гарбузом

Інгредієнти:

  • 300 г кисломолочного сиру;

  • 150 г очищеного гарбуза;

  • 1 яйце;

  • 3–4 ст. л. борошна;

  • 2 ст. л. цукру;

  • 1 пакетик ванільного цукру;

  • дрібка кориці — за бажанням;

  • борошно для панірування;

  • олія для смаження.

Приготування:

  1. Гарбуз запечіть або приготуйте на парі до м’якості. Переблендеріть на пюре й обов’язково охолодіть.

  2. Кисломолочний сир розімніть виделкою. Додайте гарбузове пюре, яйце, цукор, ванільний цукор і корицю. Перемішайте та поступово всипте борошно. Маса має бути м’якою, але достатньо щільною, щоб сформувати сирники.

  3. Сформуйте невеликі сирники, обкачайте їх у борошні та обсмажуйте на помірному вогні по 3–4 хв з кожного боку.

Нагадаємо, раніше ми писати про те, що приготувати з гарбуза на сніданок.

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