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Смачно — як у дитинстві: три рецепти гарбузового соку на зиму
Для соку найкраще брати солодкі мускатні сорти з яскраво-помаранчевою м’якоттю.
Гарбузовий сік — чудовий спосіб зберегти врожай і приготувати на зиму натуральний напій без барвників та зайвих добавок. Він виходить густим, ароматним і солодкуватим, а якщо поєднати гарбуз із яблуками чи апельсином, смак стане ще цікавішим.
Для соку найкраще брати солодкі мускатні сорти з яскраво-помаранчевою м’якоттю — наприклад, Баттернат. Такі гарбузи мають насичений солодкий смак, приємний аромат і не надто водянисту м’якоть.
Крім того, підійдуть інші солодкі сорти з щільною помаранчевою м’якоттю. Головне, щоб гарбуз був стиглим, без пошкоджень і не мав гіркуватого присмаку.
Класичний гарбузовий сік
Інгредієнти на 3 л соку:
2,5 кг очищеного гарбуза;
1,5–1,7 л води;
250–300 г цукру;
2 ст. л. лимонного соку;
1 пакетик ванільного цукру — за бажанням.
Приготування:
Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, наріжте невеликими шматочками. Перекладіть до каструлі, залийте водою, щоб вона майже покривала гарбуз. Варіть приблизно 20–25 хв — м’якоть має стати дуже м’якою.
Збийте гарбуз разом із відваром занурювальним блендером до однорідного пюре. Додайте цукор і лимонний сік. Усе добре перемішайте.
Поставте на вогонь і поступово доливайте гарячу воду до бажаної консистенції. Прокип’ятіть ще 5–10 хв.
Гарячий сік розлийте у стерилізовані пляшки або банки, герметично закрийте, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.
Вихід: приблизно 3 л.
Гарбузово-яблучний сік
Інгредієнти на 3 л соку:
1,5 кг очищеного гарбуза;
1,5 кг яблук;
1–1,2 л води;
200–250 г цукру;
2 ст. л. лимонного соку;
1 ч. л. меленої кориці — за бажанням.
Приготування
Гарбуз наріжте шматочками. Яблука очистьте від серцевини та також наріжте.
Перекладіть усе до каструлі. Додайте воду. Варіть під кришкою приблизно 20–25 хв — поки фрукти та гарбуз не стануть м’якими.
Перебийте блендером до однорідності. Додайте цукор, лимонний сік і корицю. Долийте гарячу воду до потрібної густоти та прокип’ятіть ще 5–10 хв.
Гарячий сік розлийте у стерилізовані пляшки або банки, герметично закрийте, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.
Гарбузово-апельсиновий сік
Інгредієнти на 3 л соку:
2 кг очищеного гарбуза;
2 великі апельсини;
1,3–1,5 л води;
250–300 г цукру;
1 лимон;
1 пакетик ванільного цукру — за бажанням.
Приготування
Гарбуз наріжте, залийте водою. Варіть 20–25 хвилин до м’якості. Готовий гарбуз перебийте блендером разом із відваром.
З апельсинів і лимона вичавіть сік. Потім додайте його до гарбузової маси, а також цукор.
Долийте гарячої води до об’єму приблизно 3 л, перемішайте та прокип’ятіть 5–10 хв. За бажанням додайте ванільний цукор.
Гарячий сік розлийте у стерилізовані пляшки або банки, герметично закрийте, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.
Нагадаємо, ми ділилися рецептом гарбузового варення. З гарбуза виходить густе, ароматне варення, а якщо додати цитрусові, спеції чи сухофрукти — його смак заграє зовсім по-новому.