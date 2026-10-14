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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
3 хв

Смачно — як у дитинстві: три рецепти гарбузового соку на зиму

Для соку найкраще брати солодкі мускатні сорти з яскраво-помаранчевою м’якоттю.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Гарбуз.

Гарбуз. / © Unsplash

Гарбузовий сік — чудовий спосіб зберегти врожай і приготувати на зиму натуральний напій без барвників та зайвих добавок. Він виходить густим, ароматним і солодкуватим, а якщо поєднати гарбуз із яблуками чи апельсином, смак стане ще цікавішим.

Для соку найкраще брати солодкі мускатні сорти з яскраво-помаранчевою м’якоттю — наприклад, Баттернат. Такі гарбузи мають насичений солодкий смак, приємний аромат і не надто водянисту м’якоть.

Крім того, підійдуть інші солодкі сорти з щільною помаранчевою м’якоттю. Головне, щоб гарбуз був стиглим, без пошкоджень і не мав гіркуватого присмаку.

Класичний гарбузовий сік

Інгредієнти на 3 л соку:

  • 2,5 кг очищеного гарбуза;

  • 1,5–1,7 л води;

  • 250–300 г цукру;

  • 2 ст. л. лимонного соку;

  • 1 пакетик ванільного цукру — за бажанням.

Приготування:

  1. Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, наріжте невеликими шматочками. Перекладіть до каструлі, залийте водою, щоб вона майже покривала гарбуз. Варіть приблизно 20–25 хв — м’якоть має стати дуже м’якою.

  2. Збийте гарбуз разом із відваром занурювальним блендером до однорідного пюре. Додайте цукор і лимонний сік. Усе добре перемішайте.

  3. Поставте на вогонь і поступово доливайте гарячу воду до бажаної консистенції. Прокип’ятіть ще 5–10 хв.

  4. Гарячий сік розлийте у стерилізовані пляшки або банки, герметично закрийте, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Вихід: приблизно 3 л.

Гарбузово-яблучний сік

Інгредієнти на 3 л соку:

  • 1,5 кг очищеного гарбуза;

  • 1,5 кг яблук;

  • 1–1,2 л води;

  • 200–250 г цукру;

  • 2 ст. л. лимонного соку;

  • 1 ч. л. меленої кориці — за бажанням.

Приготування

  1. Гарбуз наріжте шматочками. Яблука очистьте від серцевини та також наріжте.

  2. Перекладіть усе до каструлі. Додайте воду. Варіть під кришкою приблизно 20–25 хв — поки фрукти та гарбуз не стануть м’якими.

  3. Перебийте блендером до однорідності. Додайте цукор, лимонний сік і корицю. Долийте гарячу воду до потрібної густоти та прокип’ятіть ще 5–10 хв.

  4. Гарячий сік розлийте у стерилізовані пляшки або банки, герметично закрийте, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Гарбузово-апельсиновий сік

Інгредієнти на 3 л соку:

  • 2 кг очищеного гарбуза;

  • 2 великі апельсини;

  • 1,3–1,5 л води;

  • 250–300 г цукру;

  • 1 лимон;

  • 1 пакетик ванільного цукру — за бажанням.

Приготування

  1. Гарбуз наріжте, залийте водою. Варіть 20–25 хвилин до м’якості. Готовий гарбуз перебийте блендером разом із відваром.

  2. З апельсинів і лимона вичавіть сік. Потім додайте його до гарбузової маси, а також цукор.

  3. Долийте гарячої води до об’єму приблизно 3 л, перемішайте та прокип’ятіть 5–10 хв. За бажанням додайте ванільний цукор.

  4. Гарячий сік розлийте у стерилізовані пляшки або банки, герметично закрийте, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом гарбузового варення. З гарбуза виходить густе, ароматне варення, а якщо додати цитрусові, спеції чи сухофрукти — його смак заграє зовсім по-новому.

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