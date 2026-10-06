Гарбуз. / © Credits

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Сезон гарбузів у самому розпалі — на городах достигли великі, яскраві та солодкі плоди. Саме час подумати про незвичайні домашні заготівлі. З гарбуза виходить густе, ароматне варення, а якщо додати цитрусові, спеції чи сухофрукти — його смак заграє зовсім по-новому.

ТСН.ua підготував три рецепти смачного і поживного варення з гарбуза.

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Для варення найкраще брати солодкі сорти гарбуза з яскравою помаранчевою м’якоттю, наприклад, мускатні або сортів на кшталт Баттернат. Вони мають насичений смак, менш водянисті і добре розварюються. Важливо, щоб гарбуз був стиглим, без пошкоджень і з щільною м’якоттю.

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Класичне варення з ваніллю

Інгредієнти:

2 кг очищеного гарбуза;

1 кг цукру;

200 мл води;

1 лимон;

1 пакетик ванільного цукру.

Приготування:

Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, наріжте невеликими кубиками. Перекладіть до каструлі та додайте воду. Тушкуйте на невеликому вогні 20–25 хв — шматочки мають стати м’якими. Подрібніть гарбуз блендером до однорідного пюре. Додайте цукор, сік одного лимона та натерту цедру. Після цього варіть на невеликому вогні 30–40 хв. За 5 хв до завершення додайте ванільний цукор. Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.

Варення з гарбуза, апельсина та імбиру

Інгредієнти:

2 кг очищеного гарбуза;

1 кг цукру;

2 апельсини;

30 г свіжого імбиру;

1 лимон.

Приготування

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Гарбуз очистьте, наріжте невеликими кубиками. З апельсину зніміть трохи цедри та вичавіть сік. Імбир очистьте й натріть на дрібній тертці. Змішайте гарбуз із цукром, апельсиновим соком, цедрою та імбиром. Залиште на кілька години, щоб гарбуз пустив сік. Варіть 40–50 хв на невеликому вогні. Подрібніть масу блендером до однорідності. Додайте сік одного лимона та проваріть ще 5–10 хв. Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та закрийте.

Варення з гарбуза з курагою та лимоном

Інгредієнти:

2 кг очищеного гарбуза;

500 г кураги;

1 кг цукру;

1 лимон;

200 мл води.

Приготування

Курагу промийте, залийте теплою водою приблизно на 20 хв. Гарбуз наріжте кубиками. Перекладіть гарбуз до каструлі, додайте курагу і налийте воду. Тушкуйте 25–30 хв. Подрібніть гарбуз і курагу блендером або залиште частину шматочків, якщо хочете, щоб варення мало текстуру. Додайте цукор, сік і цедру лимона. Варіть на невеликому вогні 30–40 хв. Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.

Нагадаємо, ми писали про те, що приготувати з гарбуза на сніданок.

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