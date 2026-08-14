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- Консервація і варення
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Янтарне варення з яблук часточками: рецепт неперевершеного делікатесу
Готуємо бурштинове варення з яблук скибками
Справжній домашній делікатес на зиму можна приготувати з яблук, якщо знати одну перевірену кулінарну хитрість. Мова йде про янтарні яблучні скибочки у прозорому сиропу, які за своєю текстурою більше нагадують щільний мармелад, ніж звичне варення. Головна перевага цього способу полягає в тому, що фрукти чудово тримають форму і ніколи не розварюються на масу. Окрім яблук, за цією ж технологією можна закривати тверді груші чи міцні абрикоси.
Інгредієнти:
яблука — 1 кг
цукор — 1 кг
вода — 300 мл
лимонний сік — 1 ст. л. або 0,5 ч. л. лимонної кислоти
Окремо готується розчин для попереднього замочування:
вода — 1 л
сода харчова — 1 ст. л.
Як приготувати варення
Секрет ідеальної структури криється у слабкому розчині звичайної харчової соди. Коли фрукти потрапляють у нього, сода вступає в реакцію з пектином у зовнішніх шарах м’якоті та надійно зміцнює її. Завдяки цьому шматочки залишаються цілими навіть після тривалого кип’ятіння.
Процес починається з підготовки фруктів, яблука миють, очищають від шкірки, вирізають серцевину та нарізають акуратними рівними скибочками. У глибокій посудині розчиняють ложку соди в літрі холодної води та занурюють туди підготовлені шматочки. Щоб фрукти не спливали, їх притискають зверху звичайною тарілкою як легким гнітом. У такому стані яблука повинні простояти щонайменше 6 годин, а найкраще залишити їх на всю ніч.
Після замочування содовий розчин зливають, а яблука ретельно промивають під чистою проточною водою, повністю змиваючи залишки соди. Наступним кроком у каструлю заливають 300 мілілітрів води, засипають кілограм цукру і на помірному вогні доводять сироп до повного розчинення кристалів. У киплячий солодкий розчин опускають промиті яблучні скибочки.
Варити десерт слід на середньому вогні протягом 20–25 хвилин, обережно помішуючи силіконовою чи деревяною лопаткою, аби не пошкодити ніжну м’якоть. За 2 хвилини до кінця варіння до каструлі додають столову ложку лимонного соку або лимонну кислоту, яка збалансує солодкий смак і збереже світлий колір сиропу.
Горяче варення розливають у простерилізовані сухі банки та герметично закручують кришками. Закрутка чудово зберігається за кімнатної температури в звичайній коморі чи шафі. Прозорі мармеладні скибочки зручно використовувати як начинку для домашніх пирогів, рулетів або пиріжків, попередньо зливши зайвий сироп, який своєю чергою ідеально підходить для просочування бісквітних коржів.