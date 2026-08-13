Сливи на зиму без цукру: топ-3 прості рецепти, які варто спробувати вже зараз

Як заготувати сливи / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Сезон слив — чудовий час, щоб подбати про домашні запаси на холодну пору року. Якщо хочеться обійтися без доданого цукру, це цілком реально: стиглі плоди достатньо ароматні та солодкі самі по собі. До того ж такі заготовки можна використовувати не лише як десерт, а й для випічки, соусів, каш чи м’ясних страв.

У матеріалі ТСН.ua зібрали три прості способи, які допоможуть зберегти сливи до зими без цукру.

Реклама

Сливи у власному соку без цукру

Реклама

Цей варіант підійде тим, хто хоче максимально зберегти натуральний смак і аромат свіжих плодів. Найкраще брати достиглі, але не переспілі сливи — вони мають бути соковитими, без пошкоджень та ознак псування.

Інгредієнти

2 кг слив;

вода — за потреби для стерилізації.

Як приготувати

Ретельно переберіть плоди, промийте їх під проточною водою та обсушіть. Розріжте сливи навпіл і видаліть кісточки. Щільно складіть половинки у чисті стерилізовані банки, злегка притискаючи їх, щоб залишалося якомога менше порожнього простору. Накрийте ємності стерилізованими кришками. Поставте банки у каструлю з теплою водою так, щоб рідина доходила приблизно до їхніх «плічок». Стерилізуйте на слабкому вогні. Під час нагрівання сливи пустять сік і осядуть, тому за бажанням можна додавати в банки нові порції плодів. Після того як сливи добре прогріються і пустять достатньо соку, герметично закрийте банки. Переверніть їх догори дном, укутайте та залиште до повного охолодження.

Такі сливи зручно використовувати взимку для пирогів, вареників, компотів або як начинку для млинців.

Сливове пюре без цукру

Другий спосіб особливо практичний, адже готове пюре підійде для десертів, домашньої випічки, соусів і різноманітних сніданків.

Реклама

Інгредієнти

2 кг стиглих слив;

50–100 мл води — за потреби.

Приготування

Вимийте сливи, розділіть їх на половинки та дістаньте кісточки. Перекладіть плоди в каструлю з товстим дном. Додайте невелику кількість води, якщо фрукти недостатньо соковиті. Томіть на слабкому вогні приблизно 15–25 хвилин, поки м’якоть повністю не розм’якшиться. Перетріть масу через сито або подрібніть блендером до однорідної консистенції. Поверніть пюре на плиту та прогрійте ще кілька хвилин, регулярно помішуючи. Розкладіть гарячу масу в попередньо стерилізовані банки. Закрийте кришками, переверніть та залиште охолоджуватися.

Якщо сливи дуже солодкі, додаткових підсолоджувачів не знадобиться. Для більш густої консистенції можна довше випарювати зайву вологу на слабкому вогні.

Сушені сливи в духовці

Сушіння — ще один спосіб зберегти врожай без цукру та тривалої стерилізації. У результаті виходять ароматні домашні сухофрукти, які можна їсти як перекус або додавати до каш, випічки та компотів.

Реклама

Що знадобиться

стиглі сливи;

пергамент для випікання.

Покроковий рецепт

Виберіть щільні, стиглі плоди без вм’ятин і пошкоджень. Помийте їх та добре обсушіть. Розріжте навпіл і видаліть кісточки. Викладіть половинки зрізом догори на деко, застелене пергаментом. Сушіть у духовці за невисокої температури — орієнтовно 60–70 °C. Дверцята можна залишити трохи прочиненими, щоб волога виходила назовні. Час від часу перевіряйте плоди та за потреби перевертайте їх. Готові сливи мають залишатися еластичними, але без надлишку вологи.

Тривалість сушіння залежить від розміру плодів, їхньої соковитості та особливостей духовки, тому орієнтуватися краще не лише на годинник, а й на консистенцію сухофруктів.

Як правильно зберігати домашні сливові заготовки

Заготовки без цукру потребують особливої уваги до чистоти посуду та умов зберігання. Банки й кришки перед використанням потрібно ретельно вимити та стерилізувати. Після охолодження консервацію варто перенести у прохолодне, темне місце.

Сушені плоди тримають у герметичній тарі, захищеній від вологи та прямих сонячних променів. Якщо під час зберігання з’явилися пліснява, неприємний запах, бульбашки або інші ознаки псування, продукт вживати не варто.

Новини партнерів