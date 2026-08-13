У Росії знайшли вразливе місце: санкції ЄС можуть перекрити сировину для ракет і танків

Ракета / © Getty Images

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Російський військово-промисловий комплекс не здатний повністю функціонувати без поставок критично важливої сировини з-за кордону.

Про це йдеться у звіті Ради економічної безпеки України.

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Дослідники встановили, що протягом 12 місяців до березня 2025 року Росія закупила стратегічні мінерали військового призначення на суму понад 1,1 мільярда доларів. Серед них — глинозем, тантал і молібден.

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Окрім цього, російські підприємства потребують берилію, вольфраму, марганцю, ніобію, ренію та титану. Ці матеріали використовуються у виробництві озброєння та військової техніки.

Імпортована сировина потрапляє до виробничих ланцюгів десятків російських компаній. Вони виготовляють ракетні комплекси, літаки, бронетехніку, боєприпаси, електронні системи та двигуни.

Основними джерелами постачання залишаються Китай, країни Центральної Азії та держави Глобального Півдня. Водночас частина необхідної для російського ВПК продукції надходила безпосередньо із західних країн або проходила через їхню територію.

Аналітики виявили сотні компаній, які беруть участь у постачанні критично важливих мінералів до Росії. Значна частина цих підприємств продовжує працювати з російськими оборонними виробниками, хоча під санкції потрапили менш ніж 5% із них.

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Окремою проблемою залишається те, що Росія не має повністю замкненого виробничого циклу щодо низки стратегічних матеріалів. Москва не здатна самостійно пройти весь шлях від видобутку сировини до виробництва готового металу, тому залежить від іноземної переробки та імпорту.

«Висвітлення санкцій залишається пізнім, неповним або зосередженим на неправильному етапі ланцюга поставок», — ідеться у звіті.

У Раді економічної безпеки України зазначають, що санкційна політика ЄС у цьому напрямку поки не відповідає масштабам проблеми. Зокрема, обмеження щодо окремих стратегічних руд і сполук залишаються недостатніми.

Аналітики закликають Євросоюз зробити стратегічні корисні копалини одним із пріоритетних напрямів санкційної політики — нарівні з такими критично важливими для виробництва зброї компонентами, як напівпровідники та електроніка.

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Водночас, на їхню думку, недостатньо обмежувати лише безпосередніх постачальників. Необхідно відстежувати весь ланцюг переміщення сировини до Росії, включно з торговельними посередниками, судноплавними та логістичними компаніями.

Експерти також навели приклад, який демонструє, що подібні санкційні заходи можуть давати результат. Після того як ЄС обмежив експорт хрому, кілька підприємств згодом скоротили постачання цієї продукції до Росії.

Раніше повідомлялося, що Росія зберігає можливість нарощувати виробництво ракет S8000 «Бандероль», попри санкції та залежність від західних компонентів.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має співставних із Росією фінансових ресурсів на війну, однак за умови європейської підтримки здатна подвоїти власне дешевше виробництво зброї.

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