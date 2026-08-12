Ракета. / © Associated Press

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Російські війська, ймовірно, використовують невелику кількість північнокорейських балістичних ракет KN-23 під час атак на Україну. Таким чином Москва, ймовірно, намагається випробувати ці ракети на практиці та підвищити точність їхнього наведення.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW ) .

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Аналітики зауважують, що Росія нещодавно відновила використання ракет Північної Кореї КН-23 для атак, завдавши удару по Дніпропетровській області вночі проти 30 липня — вперше від літа 2025-го. Вночі проти 11 серпня ракета КН-23 «прилетіла» у Запоріжжі.

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Українські чиновники нещодавно повідомили, що Пхеньян відправив Росії щонайменше 40 ракет КН-23. Ймовірно, наголошують в Інституті, Росія запускає дуже мало цих повітряних цілей одночасно.

«Росія може проводити випробування ракет після повідомлень про те, що попередні КН-23, надані Північною Кореєю, були дуже неточними, і що РФ від того часу співпрацювала з КНДР над їхнім удосконаленням», — йдеться у звіті.

Водночас ISW продовжує оцінювати, що додавання північнокорейських ракет до арсеналу країни-агресорки дозволить Росії найближчим часом посилити свої удари балістичними ракетами по Україні, не використовуючи свої запаси ракет С-400 та «Циркон».

РФ готує ракетні установки з КНДР

Зазначається, що Росія, ймовірно, планує розмістити північнокорейські ракетні установки і балістику на території навчального центру, який будують у Воронезькій області. Південнокорейське видання EToday повідомило, що отримало документи уряду цього російського регіону з планами завершити будівництво навчального центру Росгвардії до кінця 2026-го.

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Видання припустило, що війська КНДР можуть розгорнути в навчальному центрі, посилаючись на повідомлення Києва про плани Росії. Втім, наразі незрозуміло, чи збираються північнокорейські війська розгортатися у Воронезькій області.

Речник українського ГУР Андрій Черняк заявив на початку серпня, що північнокорейський ракетний підрозділ буде розгорнуто в 112-й ракетній бригаді РФ. З його слів, цей підрозділ можуть оснащити 120 балістичними ракетами, ймовірно, КН-23

Аналітики зауважують, що 112-та ракетна бригада постійно базується в Шуї Іванівської області та отримала балістичні ракети «Іскандер-М» у 2014 році.

«Росія, ймовірно, створила тимчасову передову базу для бригади у Воронезькій області, що ближче до України, ніж Іванівська область, щоб скоротити відстань та час польоту між точкою запуску ракет та цільовими цілями», — підсумували в Інституті.

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Нагадаємо, військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що ракети КНДР є ідеальною зброєю терору Росії. За заявленими технічними характеристиками балістичні ракети KN-23 та KN-24 можуть відхилятися від заданої цілі приблизно на двісті метрів. Втім, каже фахівець, на практиці показник сягає кількох кілометрів.

За його словами, використання настільки неточної зброї для ударів по мирних українських містах є абсолютно свідомим кроком, спрямованим на тотальне залякування суспільства.

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