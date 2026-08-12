Похорон експринца Ендрю: спливли цікаві подробиці про прощання з братом короля Чарльза

Експринц Ендрю / © Getty Images

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Незважаючи на позбавлення королівських титулів на тлі відновленого інтересу до його зв’язків з Джеффрі Епштейном, колишнього принца Ендрю, як повідомляється, однаково буде поховано за королівським обрядом.

Газета Daily Mail повідомила, що колишній герцог Йоркський, як і раніше, перебуває в секретному урядовому списку членів королівської родини, яким буде влаштовано пишні похоронні церемонії після смерті. Ці ретельно розроблені плани, що складаються за роки наперед, відомі як «плани мостів», оскільки план кожного члена сім’ї названо на честь відомого мосту у Великій Британії, пише People.

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Королева Єлизавета II / © Associated Press

Коли 8 вересня 2022 померла королева Єлизавета, була запущена «Операція Лондонський міст». Цей план, який був розроблений ще у 1960-х роках і регулярно переглядався, визначав конкретні церемоніальні протоколи та заходи безпеки, необхідні для проведення церемонії у замку Балморал та безпечного транспортування її тіла назад до Лондона. Коли роком раніше помер її чоловік, принц Філіп, було запущено «Операцію Фортський міст».

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Плани тримаються в таємниці до смерті члена королівської родини. Однак, як повідомило видання, передбачається, що похоронна церемонія експринца Ендрю відбудеться в каплиці Святого Георгія, після чого його буде поховано на Королівському цвинтарі у Фрогморі, приватному у Гоум-Парку, у Віндзорі.

Експринц Ендрю / © Associated Press

Щодо носіїв труни, то у випадку з Ендрю передбачається, що до участі в церемонії можуть бути залучені офіцери Королівського флоту. Ендрю активно служив у Королівському флоті від 1979 до 2001 року, зокрема під час Фолклендської війни, за що був нагороджений медаллю «За висадження в Південній Атлантиці».

Коли у жовтні 2025 року король Чарльз позбавив свого молодшого брата королівських титулів через його зв’язки з Епштейном, той також втратив почесне звання віце-адмірала Королівського флоту. Однак, йому дозволили зберегти нагороди, отримані за службу.

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