ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
7482
Час на прочитання
1 хв

Зранку Росія атакувала великий обласний центр: які наслідки — усі деталі, фото (оновлено)

Окупанти вдарили по Одесі: є руйнування житлового будинку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Вибухи.

Вибухи / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 12 серпня російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру.

Що відомо про вранішній удар по обласному центрі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Крайня повітряна тривога в Одеському районі тривала від 06:14 — 06:21. Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на Одесу. Близько 06:16 у місті було чути вибухи.

Атака на Одесу — що відомо

Керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив удар по місту. Попередньо, минулося без постраждалих.

«Від самого ранку ворог атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура. Один житловий будинок зазнав руйнувань. Комунальні служби оперативно прибрали територію та закрили всі віконні отвори», — наголосив чиновник.

Згодом у ДСНС додали, що внаслідок атаки виникла пожежа в квартирі на п’ятому поверсі 10-поверхівки.

«Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Минулося без загиблих та постраждалих», — наголосили у повідомленні.

Армія РФ атакувала Одесу. / © ДСНС

Армія РФ атакувала Одесу. / © ДСНС

Армія РФ атакувала Одесу. / © ДСНС

Армія РФ атакувала Одесу. / © ДСНС

Армія РФ атакувала Одесу. / © ДСНС

Армія РФ атакувала Одесу. / © ДСНС

Нагадаємо, сьогодні зранку в Україні оголошували загрозу балістики з півночі. Сигнал небезпеки оголошено у Києві та низці областей на півночі, сході й у центральній частині країни.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie