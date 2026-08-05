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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
2 хв

День ангела 11 серпня: кого та як вітати з іменинами

11 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 11 серпня

Який день ангела 11 серпня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 11 серпня

11 серпня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Макара, Максима, Марка, Олександра, Федора, Марію.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві спокійний, дружелюбний. В дорослому віці стає товариським, щирим.

Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як «блаженний». В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає ввічливим.

Максим — латинське коріння, тлумачиться як «найвеличніший». В дитинстві енергійний, комунікабельний. В дорослому віці стає рухливим, працьовитим.

Марк — латинське походження, означає «молоток». В дитинстві любить бути в центрі уваги, егоїстичний. В дорослому віці стає рішучим, ціленаправленим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві сміливий, щирий. В дорослому віці стає відданим, щедрим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає впевненим у собі, енергійним.

Марія — давньоєврейське походження, означає «кохана». В дитинстві добра, тиха. В дорослому віці стає працьовитою, чесною.

День ангела 11 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 11 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає, дарує здоров’я, мир, щастя та здійснення всіх мрій!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю світла в душі, гармонії в серці, удачі в справах і багато щасливих моментів у житті.

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Щиро вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагає долати труднощі та веде дорогою добра.

***

З Днем ангела! Нехай кожен день приносить радість, натхнення, любов близьких і Божу благодать.

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Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного тепла, благополуччя та невичерпного щастя.

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Дата публікації
Кількість переглядів
8
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