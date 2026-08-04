Гороскоп на 5 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли на всіх чекають випробування

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Здебільшого вони стосуватимуться наших стосунків з іншими людьми: саме в такі місячні доби нас найчастіше обдурюють, підставляють і зраджують. Але, незважаючи на всю болісність такого вчинку, особливо якщо його скоїла близька людина, у ньому можна знайти й позитивні сторони.

Найімовірніше, доля просто забирає з нашого життя людей, чия місія в ньому вже завершилася — не варто перейматися через розставання з ними. Щоправда, ми зрозуміємо це не одразу, тому дратівливість, яка опанує нас від самого ранку, у післяобідній час може перерости в агресію, а це вже може стати причиною серйозних неприємностей, тож необхідно максимально стримувати свої емоції.

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Овен

Сприятливий у фінансовому плані день, коли можна укладати вигідні угоди та підписувати серйозні договори — вони вже незабаром принесуть бажаний результат у вигляді солідних дивідендів.

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Телець

Поганий настрій — це не привід грубіянити іншим людям і, тим паче, ображати їх: конфлікт, що стався цього дня, вдасться залагодити не відразу — для цього знадобиться певний — тривалий — час.

Близнята

Поширювати чутки небажано в будь-який час, але сьогодні це особливо небезпечно: все, що ви скажете, швидко дійде до людини, якої це безпосередньо стосується, і, найімовірніше, її реакція буде неприємною.

Рак

Цього дня дуже важливо, незважаючи на будь-які подразники, зберігати стан внутрішньої — душевної — гармонії: вона допоможе підтримувати активний робочий темп і добрі стосунки з близькими людьми.

Лев

Цей день сприятливий для розв’язання серйозних фінансових питань, але лише за умови, що ви довго й ретельно до них готувалися — експромт та імпровізація нічого, крім помилок та прикрих збитків, не принесуть.

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Діва

До слів близької людини, яка в запалі сварки захоче вас якомога сильніше зачепити, слід поставитися з розумінням і не брати їх близько до серця — насправді вона так не думає, просто не змогла стримати емоції

Терези

Як би ви не були зайняті, необхідно знайти час для зустрічі з друзями — особливо з тими, яких ви давно не бачили: спілкування з ними додасть вам позитивної енергії, якої ви зараз так потребуєте.

Скорпіон

Не варто втручатися в чуже особисте життя, навіть якщо здасться, що ваша допомога потрібна: дайте оточенню можливість самостійно розв’язувати свої проблеми — зірки впевнені, що вони це обов’язково оцінять.

Стрілець

Поганий настрій чудово «лікується» розмовою з найкращою подругою, особливо якщо ви давно не бачилися: спільні спогади та обговорення планів повернуть вам властивий вам оптимістичний погляд на світ.

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Козоріг

Щодо пропозиції обійняти нову посаду, про яку ви давно мріяли, варто добре подумати — можливо, за детальнішого розгляду та аналізу вона виявиться не такою вже й привабливою, як спочатку здавалося.

Водолій

Будь-яке — навіть найскладніше — робоче завдання можна буде вирішити, лише поглянувши на нього з несподіваного і, бажано, креативного кута зору — готове кліше, яке використовували раніше, зараз не підійде.

Риби

Цього дня представникам цього знака слід бути готовими до будь-яких сюрпризів і несподіванок — як у професійній діяльності, так і в особистому житті, але, як то кажуть, хто попереджений — той озброєний.

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