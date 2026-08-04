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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
752
Час на прочитання
1 хв

Емілі Ратаковскі продемонструвала свою фігуру в ефектному бікіні під час відпочинку в Греції

Модель опублікувала фото з відпустки на морі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

34-річна американська топмодель та інфлюенсерка Емілі Ратаковскі вирушила на відпочинок до Греції та поділилася з шанувальниками сонячними знімками з пляжу. У своєму Instagram зірка показала, як проводить час біля моря, насолоджуючись літньою атмосферою та теплою погодою.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Зірка позувала в ефектному строкатому бікіні з зав’язками на талії.

Емілі сфотографували під смугастою парасолькою з коктейлем у руках. На пляж Ратаковські зробила свій традиційний макіяж — вона підвела очі чорним олівцем і нанесла на губи нюдовий блиск.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Нагадаємо, що раніше Емілі Ратаковскі в ефектній сукні та в компанії коханого відсвяткувала своє 35-річчя. Зараз модель перебуває у стосунках із 44-річним французьким кінорежисером грецького походження Роменом Гаврасом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
752
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