Емілі Ратаковскі продемонструвала свою фігуру в ефектному бікіні під час відпочинку в Греції

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

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34-річна американська топмодель та інфлюенсерка Емілі Ратаковскі вирушила на відпочинок до Греції та поділилася з шанувальниками сонячними знімками з пляжу. У своєму Instagram зірка показала, як проводить час біля моря, насолоджуючись літньою атмосферою та теплою погодою.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Зірка позувала в ефектному строкатому бікіні з зав’язками на талії.

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Емілі сфотографували під смугастою парасолькою з коктейлем у руках. На пляж Ратаковські зробила свій традиційний макіяж — вона підвела очі чорним олівцем і нанесла на губи нюдовий блиск.

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Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Нагадаємо, що раніше Емілі Ратаковскі в ефектній сукні та в компанії коханого відсвяткувала своє 35-річчя. Зараз модель перебуває у стосунках із 44-річним французьким кінорежисером грецького походження Роменом Гаврасом.

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