Наречений помер уві сні за кілька днів до власного весілля: що трапилось

Кайл Кемпбелл та його наречена Канніка Масасай / © Facebook-сторінка Кайла Кемпбелла

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За кілька днів до власного весілля в Таїланді трагічно загинув 32-річний британець Кайл Кемпбелл. Чоловік потрапив у аварію на мотоциклі та дістав травму голови. Після кількох годин у лікарні Кемпбелла виписали, після чого він помер уві сні.

Про це повідомляє Lad Bible.

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32-річний Кемпбелл дістав тяжку травму голови під час поїздки на мотоциклі в Таїланді, куди вирушив, аби одружитися. Попри серйозне ушкодження, після кількох годин лікування його виписали з медичного закладу. Однак 30 липня чоловік помер уві сні.

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На платформі JustGiving, де відкрили збір коштів для підтримки родини Кемпбелла, близькі вшанували його пам’ять. Організатори збору повідомили, що з «розбитими серцями» сповіщають про смерть Кайла. Вони наголосили, що історія, яка мала завершитися весіллям, перетворилася на «невимовне горе», а без батька залишився 12-річний син.

«Під час перебування в Таїланді Кайл потрапив у аварію на мотоциклі та дістав травму голови. Після лікування в місцевій лікарні його виписали. Згодом нашій родині повідомили, що медична допомога, яку він отримав, була неналежною. На жаль, пізніше він помер від зазнаних травм. Його смерть спустошила всіх, хто його знав і любив», — йдеться в заяві організаторів збору коштів.

Наразі родині чоловіка вдалося зібрати понад 10 тис. фунтів стерлінгів (близько 600 тис. грн). Гроші спрямують на повернення тіла до Великої Британії та допомогу близьким у цей важкий час.

Наречена загиблого Канніка Масасай опублікувала у Facebook емоційне прощання, зазначивши, що назавжди збереже пам’ять про коханого.

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«Наші стосунки складалися чудово. Ти назавжди залишишся у моїх прекрасних спогадах. Любов, яка ніколи не згасне, прекрасні спогади та довга життєва дорога поруч із людиною, яку я кохала», — йдеться у повідомленні нареченої.

Рідні Кайла переконані, що в лікарні Таїланду він отримав «неналежну» медичну допомогу. За їхніми словами, чоловіка виписали вже після кількох годин лікування, а згодом він помер від травм голови, зазнаних унаслідок аварії на мотоциклі.

Фахівці наголошують, що травми голови належать до найнебезпечніших наслідків аварій за участю мотоциклів. Через відсутність фізичного захисту мотоциклісти мають значно вищий ризик дістати такі ушкодження, ніж водії автомобілів.

Медики також застерігають, що найсерйозніші наслідки черепно-мозкових травм можуть проявитися не одразу. Симптоми іноді виникають лише через кілька годин або навіть днів після удару, однак це не робить травму менш небезпечною — у таких випадках необхідно негайно звертатися по медичну допомогу.

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