Чи можна сигналити водію, який повільно їде попереду: що кажуть правила

Чи можна сигналити повільним водіям / © Pixabay

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Багатьох водіїв, які їдуть на роботу чи кудись поспішають, можуть неабияк дратувати ті, хто їде перед ними дуже повільно. Це ставить у незручне становище: з одного боку, дуже хочеться посигналити, а з іншого — водій попереду не порушує правил дорожнього руху. То чи можна сигналити в такому випадку?

Розбираємося разом з огляду на правила дорожнього руху.

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Чи можна сигналити водію, який їде дуже повільно: що кажуть ПДР

Відповідно до правил дорожнього руху, сигналити лише тому, що автомобіль попереду їде повільно, не можна.

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Однак є кілька важливих винятків, про які водіям варто знати та пам’ятати. За пунктом 9.5 ПДР в Україні, водії можуть сигналити іншим водіям, які їдуть надто повільно, якщо без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді.

У пункті 9.6 йдеться, що для привернення уваги водія, якого ви обганяєте, можна застосовувати перемикання світла фар. Поза межами населених пунктів також можна застосовувати звуковий сигнал.

Використовувати сигнал за правилами дорожнього руху можна лише у цих двох випадках. Водії, які сигналять «просто так» самі порушують правила.

Тобто, посигналити іншому водієві ви маєте право лише для запобігання ДТП чи поза населеними пунктами, якщо збираєтеся обігнати конкретне авто.

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Чому не можна влітку їздити з майже порожнім баком

Нагадаємо, їзда з індикатором залишку пального, що миготить, у спеку створює високі ризики для сучасного автомобіля. Бензонасос, який охолоджується паливом, у напівпорожньому баку працює насухо й миттєво перегрівається.

Це спричиняє перебої у подачі пального та прискорене зношення фільтра й регулятора тиску. Крім того, під час руху на резерві насос засмоктує осад і бруд із дна бака, швидше забиває фільтри та пошкоджує форсунки.

Висока температура викликає активне випаровування пального та утворення конденсату всередині бака. Це призводить до появи парових пробок, втрати потужності двигуна, ускладненого запуску та корозії системи впорскування, що є особливо критичним для дизельних моторів.

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