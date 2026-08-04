Бензин зникає надто швидко: автомеханік назвав головних «пожирачів» пального

АЗС / © Pixabay

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Підвищена витрата пального не завжди свідчить про серйозну несправність автомобіля. Причиною можуть бути стиль водіння, зношені свічки запалювання, несправні датчики, забруднені форсунки або використання кондиціонера.

Про це розповів автомеханік Олександр Годунок у коментарі УНІАН.

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За його словами, зазначені виробником показники витрати пального отримують за певних умов, тому під час реальної експлуатації вони можуть бути вищими. Зокрема, споживання бензину зростає під час різких прискорень, руху на високій швидкості та роботи двигуна на підвищених обертах.

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Що збільшує витрату пального

Однією з поширених причин є зношені свічки запалювання. Якщо вони не забезпечують повноцінного займання паливно-повітряної суміші, двигун працює менш ефективно та потребує більше пального.

Другий можливий чинник — несправність лямбда-зонда, або датчика кисню. Він аналізує склад вихлопних газів і допомагає системі керування двигуном правильно дозувати пальне. Через поломку датчика суміш може стати надто збагаченою.

Витрата також збільшується через забруднені або несправні паливні форсунки. Вони повинні рівномірно розпилювати пальне в циліндрах, однак із часом можуть забруднюватися та порушувати роботу двигуна.

Ще одна причина — несправність паливного насоса. Якщо він не створює необхідного тиску, автомобіль може втрачати тягу, гірше запускатися та витрачати більше пального. Точний норматив тиску залежить від моделі машини та визначається виробником.

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П’ятим чинником є робота кондиціонера. За словами механіка, вона може збільшувати витрату приблизно на 1–2 літри на 100 кілометрів. Вплив залежить від потужності та об’єму двигуна.

Що можна перевірити самостійно

Перед поїздкою на СТО водій може оглянути свічки запалювання. Якщо електроди сильно зношені або пошкоджені, деталі варто замінити.

Виробники зазвичай рекомендують міняти свічки приблизно через 50–60 тисяч кілометрів пробігу, однак точний термін залежить від їхнього типу та моделі автомобіля.

Перевірити тиск паливного насоса можна за допомогою манометра, але показник потрібно порівнювати з технічними вимогами конкретного авто.

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Якщо витрата пального раптово збільшилася вдвічі або більше, механік радить провести комп’ютерну діагностику. Вона допоможе виявити помилки датчиків та інші несправності.

Скільки може коштувати ремонт

Вартість заміни свічок залежить від конструкції двигуна. У деяких автомобілях доступ до них простий, але у моделях із щільним компонуванням або V-подібними двигунами для ремонту іноді доводиться демонтувати значну частину агрегатів.

У складних випадках робота може коштувати 20–30 тисяч гривень.

Форсунки перевіряють на спеціальному стенді, де вимірюють обсяг поданого пального та якість його розпилення. Якщо деталі лише забруднені, замість заміни може допомогти ультразвукове очищення. За словами фахівця, така процедура коштує близько 2–3 тисяч гривень.

Механік наголошує: якщо всі системи автомобіля справні, витрата має наближатися до показника, заявленого виробником. Водночас на неї можуть впливати якість пального, дорожні умови, завантаженість машини та стиль водіння.

Ціни на пальне — останні новини

Нагадаємо, дизель у Києві продовжує дорожчати, а окремі мережі вже продають його більш ніж за 95 грн за літр. Попри відсутність дефіциту пального, водії дедалі гостріше відчувають удар по сімейному бюджету.

Також ми писали, що деякі українські автозаправні станції почали обмежувати обсяги продажу дизельного пального одному клієнту. Водночас у мережі OKKO спростували інформацію про ліміти для автомобілів і пояснили, що обмеження стосується лише заправки каністр.

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