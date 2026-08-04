Дрон РФ влаштував полювання на звичайного продавця на ринку і влетів у нього (відео)

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У Херсоні російський безпілотник цілеспрямовано переслідував продавця овочів і фруктів на ринку, після чого атакував його.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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На відео видно, що оператор дрона навмисно переслідував і атакував цивільного беззбройного чоловіка, який намагався сховатися за машиною.

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“Саме так «воюють» росіяни. Вони цілеспрямовано полюють на цивільних. Чоловік на відео не має жодних ознак комботанта, він просто торгує на ринку. Однак для військових країни-агресора він все одно – ціль”, – заявили у поліції.

Чоловік вижив. / © Національна поліція України

За інформацією поліції, чоловік вижив, але отримав вибухову травму, осколкові поранення та контузію. Правоохоронці вживають заходів задля належного документування чергового воєнного злочину, вчиненого армією країни-агресора.

“Якщо ви помітили дрон, ні в якому разі не намагайтеся його знімати. Негайно шукайте укриття. Жодні кадри не вартують вашого життя чи здоров’я”, – наголошують правоохоронці.

Російські дрони полюють на цивільних

Російські військові систематично застосовують FPV-дрони для атак на цивільних людей та автомобілі у прифронтових районах України. Такі удари постраждалі, медики й журналісти називають «людським сафарі».

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До лікарень Дніпра регулярно доправляють важкопоранених цивільних із прифронтових районів Дніпропетровської та Донецької областей. За словами медиків і потерпілих, російські оператори безпілотників прицільно атакують легкові автомобілі на дорогах, а також людей у містах і селах.

Зокрема, поблизу Нікополя російський FPV-дрон влучив у цивільну машину, якою родина поверталася з дачі. Жінка, яка перебувала за кермом, загинула на місці.

Американська журналістка Заріна Забріскі, яка працює в Херсоні, також розповідала, що російські дрони переслідують автомобілі, тварин та людей — фактично все, що рухається містом.

За її словами, безпекова ситуація у Херсоні продовжує погіршуватися: місто щодня перебуває під ударами дронів, артилерії, мінометів і керованих авіабомб. Під вогонь потрапляють житлові райони, цивільний транспорт та перехожі.

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