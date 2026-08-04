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Дрон РФ устроил охоту на обычного продавца на рынке и влетел в него (видео)
Российский дрон целенаправленно преследовал продавца на рынке в Херсоне, после чего атаковал его.
В Херсоне российский беспилотник целенаправленно преследовал продавца овощей и фруктов на рынке, после чего атаковал его.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
На видео видно, что оператор дрона намеренно преследовал и атаковал гражданского безоружного мужчину, пытавшегося скрыться за машиной.
"Именно так "воюют" россияне. Они целенаправленно охотятся на гражданских. У мужчины на видео нет никаких признаков комботанта, он просто торгует на рынке. Однако для военных страны-агрессора он все равно - цель", - заявили в полиции.
По информации полиции, мужчина выжил, но получил взрывную травму, осколочные ранения и контузию. Правоохранители принимают меры для надлежащего документирования очередного военного преступления, совершенного армией страны-агрессора.
"Если вы заметили дрон, ни в коем случае не пытайтесь его снимать. Немедленно ищите укрытия. Никакие кадры не стоят вашей жизни или здоровья", - отмечают правоохранительные органы.
Российские дроны охотятся на гражданских
Российские военные систематически применяют FPV-дроны для атак гражданских людей и автомобили в прифронтовых районах Украины. Такие удары пострадавшие, медики и журналисты называют «человеческим сафари».
В больницы Днепра регулярно доставляют тяжелораненых гражданских из прифронтовых районов Днепропетровской и Донецкой областей. По словам медиков и пострадавших, российские операторы беспилотников атакуют легковые автомобили на дорогах, а также людей в городах и селах.
В частности, вблизи Никополя российский FPV-дрон попал в гражданскую машину, по которой семья возвращалась с дачи. Находившаяся за рулем женщина погибла на месте.
Американская журналистка Зарина Забриски, работающая в Херсоне, также рассказывала, что российские дроны преследуют автомобили, животных и людей — фактически все, что движется по городу.
По ее словам, ситуация в Херсоне продолжает ухудшаться: город ежедневно находится под ударами дронов, артиллерии, минометов и управляемых авиабомб. Под огонь попадают жилые районы, гражданский транспорт и прохожие.