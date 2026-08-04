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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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568
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Україну накриє африканська спека: де розпече до +40 та про яку небезпеку попереджають синоптики

Синоптики попереджають про складні погодні умови та високий ризик пожеж через спеку до +40 градусів тепла.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Українців попереджають про спеку

Українців попереджають про спеку / © ТСН

У вівторок, 4 серпня, Україну охопить хвиля сильної спеки, проте вже наприкінці тижня синоптики обіцяють довгоочікуване та відчутне похолодання.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, температура повітря вдень становитиме від +30 до +35 градусів тепла, місцями слід очікувати від +34 до +40 градусів тепла.

Діденко попереджає, що пік спеки передбачається 6 серпня — саме тоді повсюди домінуватиме дуже сильна спека.

«До того пару днів та після того ще будуть острівці сильної спеки, але ось вся територія загалом найсильніше пропечеться саме в четвер. Дощів — дефіцит», — зазначає метеорологиня.

Діденко повідомляє, що дотик атмосферного фронту з півночі зумовить короткочасні дощі з грозами найближчої ночі. Опади очікуються у західних областях, а також на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. Втім, удень у вівторок по всій території країни переважатиме суха та спекотна погода.

Спад спеки розпочнеться із заходу України 7 серпня, а протягом 8-9 серпня комфортніша температура повітря встановиться вже на більшій частині країни.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань також попереджає, що посилення спеки в Україні слід очікувати 6-7 серпня.

«У другій половині робочого тижня, 6-7 серпня, хвиля африканського тепла посилиться: вночі тропічні 21-23°, вдень сильна спека 35-38°», — прогнозує синоптик.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 4 серпня в країні буде спекотно та сухо: температура повітря вдень на сході та північному сході коливатиметься від +30 до +34 градусів тепла, а на решті території буде сильна спека — там стовпчики термометрів показуватимуть від +35 до +38 градусів тепла. Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

Погода в Україні 4 серпня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 4 серпня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні.

«04-06 серпня в Україні (4 серпня крім Харківської та Запорізької областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки», — йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні 4 серпня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні 4 серпня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 4 серпня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
568
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