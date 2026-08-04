Трамп висунув Ірану жорсткий ультиматум: «Це останній шанс»

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану слід скористатися «останнім шансом» для укладення угоди зі Сполученими Штатами.

Про це Дональд Трамп сказав під час пресконференції у Білому домі.

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Президент США наголосив, що Тегеран має небагато часу для досягнення домовленостей із Вашингтоном.

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«Це їхній останній шанс підписати хорошу угоду», — сказав він про Іран.

За словами Трампа, переговорний процес уже триває, а його проведенню сприяють кілька держав регіону.

«Ми зараз ведемо переговори на прохання Ірану, за підтримки Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, а також інших», — підкреслив Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може відновити військові удари по Ірану, якщо вважатиме це необхідним.

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Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Тегеран відновлять переговори щодо врегулювання конфлікту.

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