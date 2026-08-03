США можуть вдарити по Ірану будь-якої миті: Трамп зробив нову заяву

Трамп / © Associated Press

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Сполучені Штати можуть будь-якої миті завдати ударів по Ірану. Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту літака.

За словами американського лідера, наразі можливу військову операцію призупинено, однак це рішення може бути переглянуте.

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«Зараз ми поставили це на паузу. Але можемо зробити це будь-коли», — наголосив Трамп.

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Раніше президент США заявив, що відмовився від нових ударів після звернення Ірану та інших країн Близького Сходу. За його словами, сторони погодили основні положення майбутньої угоди, яка має передбачати відкриття Ормузької протоки та усунення ядерної загрози з боку Тегерана.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі попередив, що Тегеран дасть «пропорційну відповідь» у разі нових атак з боку США, Ізраїлю або країн, які сприятимуть проведенню таких ударів.

Війна США проти Ірану — останні новини

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях у відповідь на атаки суден в Ормузькій протоці.

Як зазначає AP, попередження Трампа з’явилося після того, як США завдали чергової серії ударів по Ірану. Операція розпочалася 20 липня з метою подальшого послаблення іранського військового потенціалу, що використовується для атак на комерційні судна в Ормузькій протоці.

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У липні Іран завдав удару по території Сирії — вперше від початку війни у близькосхідному регіоні в лютому 2026 року. Тоді Корпус вартових ісламської революції (КВІР) атакував командний центр спеціальних операцій США в Аль-Танфі на сході Сирії — проте, за повідомленнями сирійських джерел, військова база не постраждала.

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