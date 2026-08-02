Трамп передумав бомбити Іран

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп повідомив про відмову від масштабних військових дій проти Ірану.

У своєму дописі у Truth Social американський лідер зазначив, що Сполучені Штати мали намір продемонструвати силу, якої світ не бачив від часів Другої світової війни. Проте після закликів Ірану та інших регіональних держав ситуацію вдалося перевести в дипломатичне русло.

Реклама

«Іран та інші країни Близького Сходу щойно звернулися до нас із проханням утриматися від будь-якого нападу, оскільки досягнуто згоди щодо основних положень угоди» — наголосив Дональд Трамп.

Реклама

За словами президента, ключовими умовами майбутніх домовленостей мають стати гарантії безпеки, усунення ядерної загрози з боку Тегерана та відкриття стратегічно важливої Ормузької протоки. Трамп додав, що погодився скасувати атаку заради «блага світу та виживання процвітаючого Ірану», зазначивши, що до цього зобов’язання приєднується і Ізраїль.

Що передувало

Іран попередив про неприпустимість будь-яких «авантюрних дій» з боку США та заявив, що рішуче відповість у разі нових американських ударів по своїй території, повідомляє Reuters.

Як пише агенція, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі під час переговорів із головнокомандувачем пакистанської армії Асімом Муніром та міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом заявив, що Іран рішуче відреагує на будь-яку «агресію».

Пізніше Аракчі повідомив міністру закордонних справ Саудівської Аравії принцу Файсалу бін Фархану, що будь-які удари США чи Ізраїлю, а також участь інших країн регіону в таких діях спричинять «пропорційну відповідь».

Реклама

Іранське видання Nournews, пов’язане з головним органом безпеки країни, повідомило, що в разі ударів США по енергетичній інфраструктурі Іран може атакувати нафтові родовища Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів, а також газові родовища Катару й Ізраїлю, заявивши, що «все буде спалено до попелу».

Новини партнерів