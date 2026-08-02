Наступ Росії: в ISW розкрили, яка насправді зараз ситуація на фронті

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

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Російська армія продовжує наступальні операції вздовж майже усієї лінії фронту, однак її просування залишається мінімальним і не приносить стратегічних результатів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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«За весь липень 2026 року російські війська підтверджено просунулися лише на 37,85 кв. км, що менше за площу острова Мангеттен у Нью-Йорку. Середній темп наступу становив лише 1,22 квадратного кілометра на добу, що майже не відрізняється від показників попередніх місяців», — зазначають експерти.

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За даними ISW, щомісячні темпи просування Росії 2026 року були значно нижчими, ніж темпи просування Росії за аналогічний період 2025 року, навіть з урахуванням інфільтрації». В ISW наголошують, що після початку весняно-літньої наступальної кампанії, яка триває вже понад два з половиною місяці, Росія не досягла жодного оперативно значущого прориву.

Зокрема, спроби проникнення до Костянтинівки на Донеччині не дали Кремлю бажаного результату. Аналітики пояснюють, що ключову роль у стримуванні російського наступу відіграють українські контратаки, удари по тиловій логістиці окупантів та активне використання безпілотників. Саме перевага України в застосуванні дронів значно ускладнює використання Росією бронетехніки та проведення масштабних механізованих атак.

Ситуація на фронті — останні новини

Росія може відкрити новий фронт проти України після виборів до Держдуми, повідомив нардеп Роман Костенко.

«Якщо вони відкриють Чернігівський фронт, а не дай Боже ще домовляться з Білоруссю, то тих сил і засобів, які ми маємо зараз, буде далеко недостатньо. У такому разі Україні доведеться шукати додаткові ресурси для оборони”, — сказав він.

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WSJ писав, що Росія протягом чотирьох років розраховувала виснажити Україну та виграти війну за рахунок часу. Однак масовані удари українських безпілотників по військових і паливно-енергетичних об’єктах змусили Кремль усвідомити, що така стратегія вже не працює.

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