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Наступ Росії: в ISW розкрили, яка насправді зараз ситуація на фронті
Літній наступ РФ не приніс оперативного прориву, костатують аналітики.
Російська армія продовжує наступальні операції вздовж майже усієї лінії фронту, однак її просування залишається мінімальним і не приносить стратегічних результатів.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
«За весь липень 2026 року російські війська підтверджено просунулися лише на 37,85 кв. км, що менше за площу острова Мангеттен у Нью-Йорку. Середній темп наступу становив лише 1,22 квадратного кілометра на добу, що майже не відрізняється від показників попередніх місяців», — зазначають експерти.
За даними ISW, щомісячні темпи просування Росії 2026 року були значно нижчими, ніж темпи просування Росії за аналогічний період 2025 року, навіть з урахуванням інфільтрації». В ISW наголошують, що після початку весняно-літньої наступальної кампанії, яка триває вже понад два з половиною місяці, Росія не досягла жодного оперативно значущого прориву.
Зокрема, спроби проникнення до Костянтинівки на Донеччині не дали Кремлю бажаного результату. Аналітики пояснюють, що ключову роль у стримуванні російського наступу відіграють українські контратаки, удари по тиловій логістиці окупантів та активне використання безпілотників. Саме перевага України в застосуванні дронів значно ускладнює використання Росією бронетехніки та проведення масштабних механізованих атак.
Ситуація на фронті — останні новини
Росія може відкрити новий фронт проти України після виборів до Держдуми, повідомив нардеп Роман Костенко.
«Якщо вони відкриють Чернігівський фронт, а не дай Боже ще домовляться з Білоруссю, то тих сил і засобів, які ми маємо зараз, буде далеко недостатньо. У такому разі Україні доведеться шукати додаткові ресурси для оборони”, — сказав він.
WSJ писав, що Росія протягом чотирьох років розраховувала виснажити Україну та виграти війну за рахунок часу. Однак масовані удари українських безпілотників по військових і паливно-енергетичних об’єктах змусили Кремль усвідомити, що така стратегія вже не працює.