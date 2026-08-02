Не лише головний біль: які сигнали організму можуть попереджати про небезпечно високий тиск

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Важливо пам’ятати, що головний біль або шум у вухах можуть бути симптомами багатьох захворювань, тому лише за цими ознаками не можна зробити висновок про підвищений тиск. Проте в поєднанні з іншими симптомами вони можуть бути важливим сигналом про небезпечний стан.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Високий тиск може довго не проявлятися

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Артеріальна гіпертензія здатна роками перебігати без будь-яких скарг.

Водночас вона поступово пошкоджує кровоносні судини, серце, головний мозок, нирки та очі. Саме тому регулярно вимірювати тиск варто навіть тим, хто почувається абсолютно здоровим.

Коли виникає головний біль

Головний біль зазвичай не є першою ознакою помірно підвищеного артеріального тиску.

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Найчастіше він з’являється тоді, коли тиск різко або дуже сильно підвищується. Біль часто локалізується в потиличній ділянці, але може поширюватися й на інші частини голови.

Шум у вухах також може бути тривожним сигналом

У деяких людей дуже високий артеріальний тиск супроводжується пульсуючим або дзвінким шумом у вухах.

Однак цей симптом має багато інших можливих причин, зокрема погіршення слуху, захворювання вуха чи побічну дію деяких лікарських препаратів. Тому він також потребує медичного обстеження.

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Поєднання цих симптомів може свідчити про серйозний стан

Якщо разом із високим тиском виникають сильний головний біль, шум у вухах, запаморочення, затуманення зору, біль у грудях, задишка або носова кровотеча, це може вказувати на небезпечний стан.

У такій ситуації не варто чекати, що симптоми минуть самі.

Коли потрібно негайно звернутися по допомогу

Якщо артеріальний тиск дуже високий і одночасно виникають сильний головний біль, біль у грудях, утруднене дихання, сплутаність свідомості, порушення мовлення, слабкість у кінцівках або порушення зору, потрібна невідкладна медична допомога.

Такі симптоми можуть свідчити про гіпертонічний криз або інший небезпечний для життя стан, тому необхідно негайно викликати екстрену медичну допомогу.

Як запобігти високому тиску

Ризик розвитку артеріальної гіпертензії можна значно зменшити завдяки здоровому способу життя.

Для цього рекомендується:

регулярно займатися фізичною активністю;

обмежити споживання солі;

дотримуватися збалансованого харчування;

підтримувати здорову масу тіла;

не курити;

помірно вживати алкоголь;

навчитися ефективно керувати стресом.

Регулярне вимірювання тиску може врятувати життя

Оскільки високий артеріальний тиск тривалий час може не викликати жодних симптомів, не варто орієнтуватися лише на власне самопочуття.

Регулярний контроль артеріального тиску, профілактичні огляди у сімейного лікаря та дотримання призначеного лікування допомагають запобігти таким небезпечним ускладненням, як інфаркт міокарда, інсульт і ниркова недостатність.

Як ми писали, дослідження показало, що для здоров’я серця важливіша не лише загальна кількість кроків, а й тривалість безперервної ходьби. Люди, які регулярно гуляють без зупинки понад 10 хвилин, мають нижчий ризик серцево-судинних захворювань і передчасної смерті, ніж ті, хто проходить таку саму відстань короткими відрізками. Вчені наголошують, що навіть без досягнення 10 тисяч кроків кілька довших прогулянок можуть принести більше користі для організму. Особливо це актуально для людей, які ведуть малорухливий спосіб життя. Тривала ходьба зміцнює серце, покращує кровообіг, допомагає контролювати артеріальний тиск і рівень цукру в крові.

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