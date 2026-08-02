Помер зірка серіалу "Клан Сопрано" Вінсент Пасторе: актора знайшли мертвим у власному будинку

Вінсент Пасторе / © Associated Press

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Американський актор Вінсент Пасторе, який знімався у серіалі «Клан Сопрано», помер.

Про це повідомляє видання TMZ. Тіло актора виявили у суботу, 1 серпня, у його власному будинку в Бронксі, Нью-Йорк. Зазначається, що давній приятель Вінсента Пасторе захвилювався, оскільки той протягом декількох днів не виходив на зв’язок. Тож, він навідався до актора. Коли на його прихід ніхто не відреагував, то чоловік звернувся до рятувальників, які й змогли потрапити всередину та виявили тіло зірки серіалу «Клан Сопрано».

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Згодом на місце прибули поліцейські, які розпочали розслідування. Точна дата смерті Вінсента Пасторе поки невідома. Однак сусід востаннє бачив його 29 липня, а зв’язувався з ним 30 липня. Відтоді актора не було чути.

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Вінсент Пасторе / © Associated Press

Точна причина смерті теж не оголошується. Однак TMZ із посиланням на власні джерела зазначає, що актор пішов з життя з природних причин. До слова, артиста не стало у віці 80 років.

Зазначимо, Вінсент Пасторе — американський актор кіно та телебачення. Він народився 14 липня 1946 року в Нью-Йорку в італоамериканській родині. Перші кар’єрні кроки почав робити 1988 року. Щоправда, спочатку він грав лише невеличкі ролі. Популярність до Вінсента Пасторе прийшла 1999 року, коли на екрани вийшов серіал «Клан Сопрано», де він постав в образі Сальваторе Бонпенсьєро. Здебільшого актор грав ролі мафіозі та бандитів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер британський актор Том Чедбон. Він знімався у таких популярних серіалах як «Гра престолів» та «Доктор Хто».

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