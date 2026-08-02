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Росіяни посеред дня вгатили по обласному центру — перші деталі та фото
Росіяни від ночі тероризують Миколаївщину. Вранці під удар російських військ потрапив цивільний освітній заклад.
Сьогодні зрання, 2 серпня, окупанти атакували Миколаїв реактивним БпЛА типу «Shahed».
Про це повідомив очільник ОВА Георгій Решетілов.
«Ворог атакував реактивним БпЛА типу „Shahed“ м. Миколаїв. Внаслідок роботи Сил оборони та падіння уламків пошкоджено освітній заклад та шкільний автобус. Попередньо без постраждалих», — написав він.
Нагадаємо, росіяни атакували Харків — один із дронів влучив у дах житлового будинку. Минулося без жертв та постраждалих.
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