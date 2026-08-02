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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
369
Час на прочитання
1 хв

Росіяни посеред дня вгатили по обласному центру — перші деталі та фото

Росіяни від ночі тероризують Миколаївщину. Вранці під удар російських військ потрапив цивільний освітній заклад.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

Сьогодні зрання, 2 серпня, окупанти атакували Миколаїв реактивним БпЛА типу «Shahed».

Про це повідомив очільник ОВА Георгій Решетілов.

«Ворог атакував реактивним БпЛА типу „Shahed“ м. Миколаїв. Внаслідок роботи Сил оборони та падіння уламків пошкоджено освітній заклад та шкільний автобус. Попередньо без постраждалих», — написав він.

Наслідки атаки / © ДСНС

Наслідки атаки / © ДСНС

Наслідки атаки

Наслідки атаки

Нагадаємо, росіяни атакували Харків — один із дронів влучив у дах житлового будинку. Минулося без жертв та постраждалих.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
369
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