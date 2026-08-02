П’ятеро загиблих і десятки постраждалих: що відомо про вибух у центрі Москви

Вибух у ресторані Москви / © AP

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Кількість загиблих унаслідок вибуху біля входу до ресторану Balzi Rossi, що розташований у «Будинку авіаторів» на Кудринській площі у Москві неподалік посольства США, зросла до п’яти осіб — ще двоє поранених померли в лікарні.

Про це вранці 2 серпня повідомили афілійовані з російськими силовиками Telegram-канали Baza та Mash, пише Радіо Свобода.

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Кількість жертв після вибуху в московському ресторані Balzi Rossi зросла до п’яти

«Двоє постраждалих померли в лікарні — у них були численні поранення верхньої частини тіла. Не менш як шість осіб, як і раніше, перебувають у тяжкому стані», — пишуть російські канали.

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Відразу після вибуху в ресторані, який трапився ввечері 1 серпня, першочерговою версією назвали витік газу. Утім, згодом Національний антитерористичний комітет РФ заявив про спрацювання саморобного вибухового пристрою просто біля входу до закладу.

Російські слідчі припустили, що вибухівку підірвали дистанційно. За оцінками, потужність пристрою сягала близько кілограма в тротиловому еквіваленті.

Для збільшення ураження вибухівку начинили металевими кульками, які й травмували людей на веранді.

Бомбу до закладу намагалася пронести жінка, однак її зупинив охоронець. Внаслідок вибуху вони обидва та ще один відвідувач загинули на місці.

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На місце події стягнули понад 20 авто екстрених служб і МНС. Кількість поранених у хронології подій постійно зростала — від початкових повідомлень про 7 до 21 особи, з яких двоє перебували в край важкому стані та згодом померли в лікарні.

Адміністрація Balzi Rossi одразу після вибуху опублікувала заяву, що із закладом «усе в порядку», однак пізніше видалила цей допис і перепросила за недоречне формулювання.

Що відомо про вибух у ресторані Москви

Нагадаємо, у центрі Москви в ресторані Balzi Rossi стався вибух. За офіційною версією Національного антитерористичного комітету РФ, невідома жінка намагалася пронести до закладу саморобний вибуховий пристрій, який спрацював на веранді після того, як її зупинив охоронець.

Унаслідок вибуху загинули сама жінка, охоронець та один із відвідувачів, а ще 21 людина дістала поранення.

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За даними ЗМІ та очевидців, вибух пролунав під час закритого заходу за участю високопоставлених російських посадовців та військових — зокрема, згадувалися присутність депутата Держдуми Зелімхана Муцоєва та святкування дня народження одного з генералів РФ (серед ймовірних імен називали головнокомандувача ВКС Олександра Чайка, генерал-майора Володимира Селиверстова або генерал-лейтенанта Олександра Ярошевича).

Водночас офіційного підтвердження інформації про особи VIP-гостей та загиблих чи постраждалих наразі немає.

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