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- Категорія
- Війна
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Атака дронів на Москву, Енгельс та Саратов та вибухи у Харкові: головні новини ночі 2 серпня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 серпня 2026 року:
Москву атакували безпілотники: Собянін заявив про збиття шести дронів Читати далі –>
У Саратові після атаки дронів спалахнув НПЗ: повідомляють про пожежі у двох місцях (відео) Читати далі –>
У Росії повідомляють про атаку на стратегічний аеродром «Енгельс-2»: пролунав вибух Читати далі –>
У Харкові ворожий дрон пошкодив автомобіль Читати далі –>
Харків атакували ударні дрони: постраждали двоє дітей Читати далі –>
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