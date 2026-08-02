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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1173
Час на прочитання
1 хв

Атака дронів на Москву, Енгельс та Саратов та вибухи у Харкові: головні новини ночі 2 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Москва

Москва / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 серпня 2026 року:

  • Москву атакували безпілотники: Собянін заявив про збиття шести дронів Читати далі –>

  • У Саратові після атаки дронів спалахнув НПЗ: повідомляють про пожежі у двох місцях (відео) Читати далі –>

  • У Росії повідомляють про атаку на стратегічний аеродром «Енгельс-2»: пролунав вибух Читати далі –>

  • У Харкові ворожий дрон пошкодив автомобіль Читати далі –>

  • Харків атакували ударні дрони: постраждали двоє дітей Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
1173
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