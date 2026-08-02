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Смерть чотирьох дітей у США: родини подали до суду на Meta, TikTok, Snap і Google
Компанії звинувачують у створенні платформ, алгоритми яких нібито шкодять психічному здоров’ю неповнолітніх.
У Сполучених Штатах родини чотирьох померлих дітей подали позов проти технологічних компаній Meta, TikTok, Snap і Google. Позивачі стверджують, що платформи навмисно створювали механізми, здатні викликати залежність і негативно впливати на психічний стан неповнолітніх.
Про це повідомляє Engadget.
Позов подав Центр захисту жертв соціальних медіа — SMVLC. У документі йдеться, що компанії нібито знали про ризики для дітей, однак ігнорували попередження власних дослідників та приховували докази можливої шкоди.
За твердженням позивачів, алгоритми платформ збирали дані про поведінку неповнолітніх і пропонували їм контент, пов’язаний із зовнішністю, дієтами, фільтрами для зміни обличчя та порівнянням себе з іншими користувачами. Родини вважають, що головною метою такого дизайну було збільшення часу, який діти проводили в застосунках.
Смерті, про які йдеться у справі, сталися від липня 2024 року до вересня 2025 року у штатах Техас, Північна Кароліна, Міннесота і Теннессі.
Позов подали після оприлюднення внутрішніх документів соціальних мереж у межах інших судових процесів на федеральному рівні та у штатах.
Представник Google висловив співчуття родинам і заявив, що компанія вивчає викладені у позові претензії. У Google також наголосили, що співпрацюють із фахівцями з психічного здоров’я та виховання, розробляючи інструменти батьківського контролю і правила щодо контенту для дітей.
Представники інших компаній, згаданих у позові, на момент публікації публічно його не коментували.
Нагадаємо, що раніше Meta погодилась виплатити Трампу мільйони доларів