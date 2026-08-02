В Україні очікують новий стрибок цін: економіст назвав головні причини інфляції у серпні

Ціни в Україні

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У серпні інфляція в Україні може прискоритися через подорожчання пального, девальвацію гривні, а також зростання вартості проїзду і централізованого постачання холодної води. Водночас інші експерти вважають, що зростання цін буде помірним завдяки сезонному здешевленню агропродукції.

Такими прогнозами поділилися голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин у коментарі для щомісячного аналітичного проєкту ТСН.ua.

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Що може розігнати інфляцію

Андрій Забловський прогнозує прискорення інфляції у серпні.

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За його словами, двома головними чинниками стануть швидке подорожчання пального і девальвація гривні, які переважать сезонне зниження цін на агропродукцію.

Додатковими чинниками економіст називає підвищення вартості проїзду не лише у міському, а й у приміському та міжобласному автотранспорті, а також подорожчання централізованого постачання холодної води.

За оцінкою Забловського, інфляція у серпні становитиме не менше 1% порівняно з липнем. Прогнозно за вісім місяців від початку року ціни зростуть на 8%.

Інший прогноз

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин дотримується іншої думки. За його словами, прогнози щодо дефляції у липні не справдилися через форс-мажорні обставини.

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«Прогнози щодо дефляції у липні через форс-мажорні обставини (ескалація бойових дій на Близькому Сході і збільшення кількості ударів по мирній інфраструктурі в Україні) не збудуться, матимемо інфляцію 0,7%, — каже Андрій Шевчишин. — У серпні цей тренд послабиться, бо наслідки подорожчання пального, парад підвищень тарифів на холодну воду і проїзд будуть майже компенсовані зниженням цін на агропродукцію. У підсумку інфляція в серпні може становити лише 0,2%, хоча це оптимістичний погляд».

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